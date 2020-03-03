Выносливость определена генами, заявляют исследователи
Известно: пациент отставал в росте, у него постоянно был снижен уровень глюкозы в крови и аномально повышен уровень красных кровяных телец (эритроцитов). При этом он быстро уставал и долго не мог восстановить силы. Причина крылась в мутации в гене VHL. Он играет ключевую роль в обеспечении выживания клеток организма в условиях нехватки кислорода.
Вследствие мутации произошли сбои в работе митохондрий ("энергетических станций" клеток), использующих кислород для поддержания жизни клеток. Именно сниженная эффективность митохондрий является причиной упадка сил у пациента, говорят специалисты. Используя эти знания, по мнению ученых, возможно повысить выносливость любого человека.
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