Выносливость определена генами, заявляют исследователи

Королевский колледж Лондона и Университет Луиджи Ванвителли обнаружили генетические особенности, дающие людям сниженную выносливость. Как передает "Новости Mail.RU", в центре внимания оказалась генетическая мутация, впервые найденная у пациента, имя которого не раскрывается.Известно: пациент отставал в росте, у него постоянно был снижен уровень глюкозы в крови и аномально повышен уровень красных кровяных телец (эритроцитов). При этом он быстро уставал и долго не мог восстановить силы. Причина крылась в мутации в гене VHL. Он играет ключевую роль в обеспечении выживания клеток организма в условиях нехватки кислорода.Вследствие мутации произошли сбои в работе митохондрий ("энергетических станций" клеток), использующих кислород для поддержания жизни клеток. Именно сниженная эффективность митохондрий является причиной упадка сил у пациента, говорят специалисты. Используя эти знания, по мнению ученых, возможно повысить выносливость любого человека.