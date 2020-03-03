Названы 5 продуктов для завтрака, защищающих от скопления жира на животе

Правильные продукты, употребляемые на завтрак, способствуют длительной сытости и активным метаболическим процессам, что защищает от скопления жира на животе.Как сообщает MedikForum.ru, в числе таких продуктов диетологами на портале Times Now были названы овсянка, яйца, орехи и другие.Овсянка (из цельного зерна). Овес содержит элементы, которые обеспечивают организму полноценное питание, – это калий, магний, фосфор, аминокислоты, витамины. Другое его достоинство – обилие клетчатки. Комплекс этих веществ снижает аппетит, помогает долго не нуждаться в перекусах. Исследования показывают, что бета-глюкановая клетчатка овсяного зерна дает эффект снижения уровня холестерина.Яйца. Считаются одним из самых здоровых продуктов на планете, поскольку являются источником высококачественного белка, который усваивается организм легче, чем из другой пищи. Для защиты от скопления жира на животе ешьте яйца вместе с желтком – в нем присутствует холин, жизненно важный для здоровья мозга и печени. Согласно рекомендации Американской кардиологической ассоциации, ежедневно можно спокойно употреблять по два яйца. Омлет или вареные - отличный выбор для завтрака.Ягоды. Богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые стимулируют активную работу сердечно-сосудистой системы, положительно влияют на обмен веществ, помогая организму избавляться от скоплений жира.Орехи. Продукт отличается высоким содержанием жирных кислот и калорий, но при умеренном потреблении жир орехов тратится организмом на производство энергии, что эффективно защищает от излишков на животе. Согласно имеющимся данным, их употребление улучшает контроль уровня сахара в крови – это важно для предотвращения ожирения.Протеиновый коктейль. Этот высокобелковый продукт, употребляемый во время завтрака, стабилизирует уровень сахара в крови и дарит продолжительную сытость, уменьшая потребление калорий при следующем приеме пищи.