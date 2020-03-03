Натуральные рецепты на основе мумие при уретритах

Мумие (горный бальзам, горная смола) – природное вещество, представляющее собой смолоподобную вязкую черную массу с горько-сладким вкусом и специфическим ароматом.Химический состав мумие представляет собой сложное сочетание зоомеланоидных и трикарбоновых кислот и комплекса минеральных макро– (калий, кальций, натрий, кремний, магний, сера, фосфор и др.) и микроэлементов (алюминий, ванадий, железо, йод, кобальт, селен, лантан, марганец, медь, молибден, литий, никель, хром и др.).В мумие присутствуют также животные и растительные аминокислоты, камеди, алкалоиды, кумарины и тиоловые соединения.Настоящее мумие находят в сухих горных пещерах на высоте 2000 м над уровнем моря, где в большом количестве образуются известняковые отложения и происходят резкие колебания суточных температур. Там оно встречается в виде потеков на камнях или покрывает свод пещеры блестящими сосульками типа черной смолы. Возраст самого старого из найденных фрагментов мумие, определенный радиоуглеродным методом, – около 15 000 лет.Очищенное от примесей экстрагированное мумие представляет собой однородную массу темно-коричневого цвета.По консистенции она эластичная, имеет блестящую поверхность, своеобразный ароматический запах и горьковатый вкус. При хранении в сухой среде мумие в результате высыхания постепенно отвердевает.Если мумие хранится во влажном помещении, оно становится клейким и темно-коричневым.Мумие применяется при заболеваниях почек и мочевыводящих путей, в том числе и при уретритах.Рецепт 1Смешать 0,2 г мумие и 1 чайную ложку меда и принимать утром натощак за 30 минут до еды, запивая теплой дистиллированной водой.Продолжительность курса лечения составляет 30 дней. Затем следует сделать перерыв на 5 дней.Всего проводят 4 курса. Через 2–3 месяца лечение можно повторить.Рецепт 2Смешать 100 г измельченных биостимулированных листьев алоэ, 2 г мумие и сок 5 мандаринов. Смесь выдержать 24 часа, затем принимать 3 раза в день по 1 столовой ложке за 30 минут до еды, запивая кипяченой водой. Курс составляет 10 дней. После 5–10-дневного перерыва его можно повторить.Рецепт 3На воспаленное место на 10 часов наложить салфетку, пропитанную 4%-ным раствором мумие. Продолжительность курса лечения составляет 2 недели, после чего делают перерыв на 10 дней и при необходимости повторяют процедуры. Наряду с этим рекомендуется прием внутрь 1 раз в день по 0,2–0,5 г мумие на ночь, незадолго до сна. На курс лечения необходимо 15–25 г мумие.Рецепт 4Принимать по 0,2–0,5 г мумие 2 раза в день (утром натощак и вечером перед сном), запивать соком облепихи. Продолжительность курса составляет 28 дней. Количество мумие на курс лечения составляет 10–25 г. При запущенном заболевании необходимо после 5-дневного перерыва пройти еще 1 курс лечения.В период лечения необходимо соблюдать диету. Чувство боли исчезает в течение 7–11 суток с начала лечения.Рецепт 5Растворить 3 г мумие в 1 л отвара черноплодной рябины. Пить по 250 мл 3 раза в день за 20–30 минут до еды.Рецепт 6Растворить 0,5 г мумие в 0,5 л кипяченой воды. Принимать по 20 мл раствора 3 раза в день за 30 минут до еды. Желательно запивать соком сахарной свеклы. Продолжительность курса составляет 10 дней, затем следует сделать перерыв на 3 дня. На курс лечения требуется 15 г мумие.Рецепт 7Принимать 3 раза в день по 0,2 г мумие, запивая отваром красной рябины, а на ночь делать спринцевание раствором из расчета 1 г мумие на 100 мл теплой воды. На курс лечения требуется 15 г мумие.Рецепт 8По 0,2 г таблетированного мумие принимать 1 раз в день утром натощак, запивая морковным соком. Продолжительность курса составляет 10 дней, после чего нужно сделать перерыв на 5–10 дней. Затем лечение можно возобновить.