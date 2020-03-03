Названы ранние симптомы рака печени

Промедление смертельно опасно.

Рак печени зачастую диагностируется на поздней стадии, но существуют признаки заболевания, указывающие на его начало, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Врачи напомнили: чем раньше диагностирован рак печени, тем более эффективным является его лечение, — поэтому важно знать о начальных признаках опасного недуга. К сожалению, симптомы рака печени часто расплывчаты и не появляются, пока рак не находится на поздней стадии.
«Один из предупреждающих сигналов рака печени, о котором следует знать, связан с состоянием кожи, — это зуд, который часто является косвенным результатом желтухи, другого распространенного симптома болезни», — сообщили медики.

Эксперты поясняют: желтуха означает накопление желчи в крови и тканях организма, происходящее в связи с закупоркой в системе ее выделения. Поскольку она содержит желтые пигменты, кожа изменяет свой оттенок, а также желтоватыми становятся белки глаз. Кроме того, из-за повышения концентрации желчи кожа начинает зудеть.

Помимо этих начальных признаков, на возможный рак печени могут указывать другие предупреждающие знаки:

непреднамеренная потеря веса
потеря аппетита
чувство сытости после небольшого количества еды
боль или отек в животе
чувство сильной усталости, слабости.

«Данные признаки могут быть проявлением менее опасных состояний, но их лучше все же проверить у врача. В первую очередь, это должны сделать люди, у которых в прошлом возникали заболевания, влияющие на печень, — цирроз или гепатит», — отметили врачи.
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