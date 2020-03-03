Названы ранние симптомы рака печени
Рак печени зачастую диагностируется на поздней стадии, но существуют признаки заболевания, указывающие на его начало, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Врачи напомнили: чем раньше диагностирован рак печени, тем более эффективным является его лечение, — поэтому важно знать о начальных признаках опасного недуга. К сожалению, симптомы рака печени часто расплывчаты и не появляются, пока рак не находится на поздней стадии.
«Один из предупреждающих сигналов рака печени, о котором следует знать, связан с состоянием кожи, — это зуд, который часто является косвенным результатом желтухи, другого распространенного симптома болезни», — сообщили медики.
Эксперты поясняют: желтуха означает накопление желчи в крови и тканях организма, происходящее в связи с закупоркой в системе ее выделения. Поскольку она содержит желтые пигменты, кожа изменяет свой оттенок, а также желтоватыми становятся белки глаз. Кроме того, из-за повышения концентрации желчи кожа начинает зудеть.
Помимо этих начальных признаков, на возможный рак печени могут указывать другие предупреждающие знаки:
непреднамеренная потеря веса
потеря аппетита
чувство сытости после небольшого количества еды
боль или отек в животе
чувство сильной усталости, слабости.
«Данные признаки могут быть проявлением менее опасных состояний, но их лучше все же проверить у врача. В первую очередь, это должны сделать люди, у которых в прошлом возникали заболевания, влияющие на печень, — цирроз или гепатит», — отметили врачи.
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