Названы ранние симптомы рака печени

Промедление смертельно опасно.Рак печени зачастую диагностируется на поздней стадии, но существуют признаки заболевания, указывающие на его начало, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.Врачи напомнили: чем раньше диагностирован рак печени, тем более эффективным является его лечение, — поэтому важно знать о начальных признаках опасного недуга. К сожалению, симптомы рака печени часто расплывчаты и не появляются, пока рак не находится на поздней стадии.«Один из предупреждающих сигналов рака печени, о котором следует знать, связан с состоянием кожи, — это зуд, который часто является косвенным результатом желтухи, другого распространенного симптома болезни», — сообщили медики.Эксперты поясняют: желтуха означает накопление желчи в крови и тканях организма, происходящее в связи с закупоркой в системе ее выделения. Поскольку она содержит желтые пигменты, кожа изменяет свой оттенок, а также желтоватыми становятся белки глаз. Кроме того, из-за повышения концентрации желчи кожа начинает зудеть.Помимо этих начальных признаков, на возможный рак печени могут указывать другие предупреждающие знаки:непреднамеренная потеря весапотеря аппетитачувство сытости после небольшого количества едыболь или отек в животечувство сильной усталости, слабости.«Данные признаки могут быть проявлением менее опасных состояний, но их лучше все же проверить у врача. В первую очередь, это должны сделать люди, у которых в прошлом возникали заболевания, влияющие на печень, — цирроз или гепатит», — отметили врачи.