6 неочевидных причин, которые вызывают прибавку в весе

Говоря о неочевидных причинах, способных вызывать прибавку в весе, специалисты выделяют нарушения производства инсулина, стресс, возраст, неадекватную оценку потребляемых калорий.Как сообщает MedikForum.ru, иногда прибавку веса могут вызывать неочевидные причины. Если вы замечаете растущую полноту, не понимая, чем это обусловлено, проверьте состояние гормонов.Высокий уровень инсулина. Гормон «командует» процессами выведения глюкозы из кровотока и сохранения в мышцах, печени, где она трансформируется в гликоген (энергетический запас, спасающий при голоде). Постоянно высокое содержание инсулина способствует увеличению гликогеновых запасов, которые преобразуются в жир. Также при этом развиваются инсулинорезистентность, предиабет и полномасштабный диабет 2 типа.Гипотиреоз. Щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов, вследствие чего замедляется обмен веществ, приводя к прибавке веса.Стресс и недосып. По словам доктора медицины, специалиста по ожирению из NYU Langone Health Александры Сова, эти неочевидные причины взывают каскад гормональных изменений, которые изменяют метаболизм, провоцируют ненормальный голод, а с ним – увеличение потребляемой еды и полноту.Неправильная оценка количества пищи. Исследование ученых из Университета Ливерпуля свидетельствует: многие люди не осознают, что едят больше положенного. С возрастом естественная потребность организма в калориях снижается в связи с замедлением биохимических процессов, уменьшением мышечной массы. Если человек привык есть много в молодости, и не ограничивает себя, став старше, – он неминуемо прибавит в весе, тело просто не будет успевать сжигать калорииЛишние калории из полезных продуктов. Еще одна неочевидная причина прибавки в весе. Профессор питания (Университет Лаваль в Квебеке) Вероник Провеншер утверждает: когда люди едите что-то полезное, у них не возникает ассоциации с полнотой. Это нередко способствует тому, что продукты, относящиеся к здоровому питанию, употребляются бесконтрольно, в большом количестве. Возникает избыток калорий, способный вызывать увеличение веса.Игнорирование циркадных ритмов. Люди часто едят так, как им удобно, - их завтрак может состоять из чашки кофе и бутерброда, потому что «есть особо не хочется». Но в соответствии с циркадными ритмами, после пробуждения организм должен получать достаточно много пищи, обеспечивающей его энергией. Днем и вечером нужно есть меньше. Нарушение данного режима – одна из распространенных причин «загадочной» прибавки в весе.