Эксперт раскритиковал практику употребления лимонной воды

Многие говорят о пользе воды с лимоном. Считается, лимонная вода, выпиваемая натощак, выводит токсины, улучшает пищеварение, состояние иммунной системы и кожи, пишет "Российская газета". Но испанский диетолог Айтор Санчес полагает: описанные эффекты не только преувеличены, но и по большей части ложны.Эксперт подчеркивает: "Что касается способности напитка выводить токсины, то отмечу, что процессы детоксикации организма зависят от функционирования органов - печени и почек, а не от диеты. Поэтому не стоит слепо полагаться на детокс-диеты. И, конечно, простая вода с лимоном не может улучшить функционирование иммунной системы или предотвратить рак.Вода с лимоном, кстати, может спровоцировать эрозию эмали зубов. Ее возможно воспринимать как менее вредную альтернативу газировке и другим сладким напиткам. Но, опять же, ждать того, что ваше здоровье значительно улучшится, не стоит. Если вы считаете, что чувствуете себя лучше в результате употребления напитка, то, вероятно, это связано с тем, что вы просто оставили позади или изменили какую-то привычку, вызывавшую дискомфорт. Может быть, вы чувствуете себя лучше, потому что перестали есть выпечку на завтрак? Или у вас улучшилось пищеварение, потому что переваривание воды с лимоном не требует особых усилий для пищеварительной системы? Обратите на это внимание".