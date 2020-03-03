Эксперт раскритиковал практику употребления лимонной воды
Эксперт подчеркивает: "Что касается способности напитка выводить токсины, то отмечу, что процессы детоксикации организма зависят от функционирования органов - печени и почек, а не от диеты. Поэтому не стоит слепо полагаться на детокс-диеты. И, конечно, простая вода с лимоном не может улучшить функционирование иммунной системы или предотвратить рак.
Вода с лимоном, кстати, может спровоцировать эрозию эмали зубов. Ее возможно воспринимать как менее вредную альтернативу газировке и другим сладким напиткам. Но, опять же, ждать того, что ваше здоровье значительно улучшится, не стоит. Если вы считаете, что чувствуете себя лучше в результате употребления напитка, то, вероятно, это связано с тем, что вы просто оставили позади или изменили какую-то привычку, вызывавшую дискомфорт. Может быть, вы чувствуете себя лучше, потому что перестали есть выпечку на завтрак? Или у вас улучшилось пищеварение, потому что переваривание воды с лимоном не требует особых усилий для пищеварительной системы? Обратите на это внимание".
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