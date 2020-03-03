Диетологи назвали 8 лучших видов цельного зерна, которые должны быть в рационе

Цельное зерно - продукт, который обязательно должен быть в рационе: по данным, опубликованным журналом Lancet, его недостаточное потребление повышает риск болезней и смерти.Как сообщает MedikForum.ru с ссылкой на диетологов Good Housekeeping Institute, минимум 8 видов цельного зерна являются лучшими для предотвращения патологий сердца, диабета, рака толстой кишки, астмы, болезни Альцгеймера. Старайтесь регулярно включать их в свой рацион!Овес. В виде цельных зерен он особенно богат авенантрамидом – антиоксидантным веществом, защищающим сердце. Овсяных хлопьев быстрого приготовления лучше избегать – особенно тех, которые требуют просто заливания кипятком.Коричневый рис. Производство белого риса лишает продукт 75% его питательных веществ, включая почти все антиоксиданты, магний, фосфор, витамины группы В, остающиеся в оболочке. Диетологи рекомендуют коричневые сорта (например, басмати), красные, черные, – они не теряют ценные компоненты.Рожь. Согласно исследованиям, содержит больше витаминов и минералов на порцию в 100 калорий, чем любое другое цельное зерно. Один из лучших продуктов, обеспечивающих организм железом.Фрике (фарик). Входит в число лучших круп, традиционных для арабской, израильской кухонь. Отличается крайне высоким содержанием клетчатки, минералов – в частности, селена, эффективно укрепляющего иммунитет. На пищеварительную систему влияет как пребиотик.Ячмень. По данным USDA (Министерство сельского хозяйства США) регулярное употребление полчашки цельных зерен в течение пяти недель позволяет снизить уровень холестерина почти на 10%.Гречка. Одна из лучших цельных круп, обеспечивающих организм магнием, поддерживающим здоровье сердца, и марганцем, улучшающим работу мозга.Булгур. Чашка цельных зерен содержит около 75% клетчатки, необходимой человеку ежедневно, и 25% белка, который должен получать организм. Также, говорят диетологи, это отличный источник железа и магния.Киноа (лебеда). Лучшая крупа по содержанию белка, чем любое другое зерно. Помимо того, дает много омега-3 жирных кислот, защищающих от воспаления и связанных с ним болезней.Кукуруза. Диетологи называют ее прекрасным источником витаминов группы В, магния, фосфора. Регулярное потребление цельных кукурузных зерен развивает полезную флору кишечника, что защищает от хронического воспаления.