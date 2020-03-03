12 болезней, которые ваш стоматолог заметит первым

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При чистке зубов вы, вероятно, задумываетесь только о кариесе и зубном налете. А вот стоматологу ваш рот способен рассказать намного больше. Говорят, что рот – это окно тела. И подчас именно стоматолог может заметить у вас первые признаки рака, малокровия или сахарного диабета, отмечают специалисты. Их мнение публикует health info.Итак, что зубной врач может увидеть сразу, как только вы откроете рот?1. Что вы воспользовались зубными палочками перед визитом к стоматологуВрача не обманешь. Он сразу заметит, что перед визитом к нему вы вычистили межзубное пространство специальной щеткой или зубными палочками. У таких хитрецов десны кровоточат или выглядят поврежеденными.2. Вы беременныУ 40% беременных женщин десны воспалены. Это происходит из-за повышения уровня прогестерона, способствующего размножению бактерий, вызывающих воспаление. У некоторых женщин на деснах даже появляются красные шишки. К счастью, это образование не является злокачественным и исчезает после родов.Но такие воспаления появляются уже на поздних сроках беременности.3. Грызете ногтиСтоматолог определит эту вредную привычку, не глядя на ваши ногти. Первый признак этого явления – зазубрины и трещинки на зубах. Зубы могут быть неравномерно расположены. Из-за этой нездоровой привычки у некоторых может даже болеть челюсть.А еще у тех, кто грызет ногти передними зубами, эти зубы обычно сточены. Причина таких повреждений – не сами ногти, а контакт верхних и нижних зубов.4. В детстве вы сосали палецОбычно детская привычка сосать палец не приводит к каким-либо серьезным последствиям. Но у тех, кто придерживался этой привычки до семи или восьми лет, наблюдается нарушение прикуса.Этот дефект можно исправить брекетами, но некоторые признаки все же могут остаться, например, зубы как бы выворачиваются наружу, что, кстати, в дальнейшем может быть причиной дефектов речи.5. Пьете лимонадВы, наверняка, помните, как однажды у вас отломился кусочек зуба - но причина этого так и осталась для вас загадкой. Так вот, пришло время узнать правду! Зубы ослабляют в том числе и сладкие газированные напитки. В итоге те легко ломаются и крошатся.Но хуже всего – энергетические напитки, в них содержится больше кислот, чем в обычных сладких напитках. Для зубной эмали – это настоящая трагедия!6. Страдаете булимиейПациентов с различными расстройствами приема пищи всегда удивляет, что именно стоматолог первый диагностирует их проблему. Но дело в том, что булимия оставляет на зубах заметные следы. При булимии эмаль на передних зубах с внутренней стороны всегда повреждается.Впрочем, иногда такие симптомы могут свидетельствовать также о приеме антидепрессантов, они снижают выработку слюны и, тем самым, повышают вероятность разрушения эмали кислотами.7. У вас проблемы с алкоголемАлкоголики чаще страдают кариесом, так как алкоголь высушивает слизистую оболочку рта. Слюна перестает нейтрализовать вредные кислоты, и зубы начинают разрушаться. Ну, а о красном цвете лица и специфическом запахе говорить не приходится.8. Серьезные неполадки со здоровьемНесвежее дыхание по-научному называется галитоз. Стоматолог способен различать «фруктовый» или «рыбный» оттенок такого запаха, каждый из которых обусловлен особой причиной.Фруктовый запах может означать не леченный диабет или слишком долгий пост. А рыбный может быть признаком рефлюкса, воспаления почек, бронхита или воспаления миндалин. Стоматолог, заметив неладное, может порекомендовать пациенту обратиться к специалисту.9. Воспаление пазух носаИногда пациент приходит к стоматологу и просит почистить зубной канал. Но вдруг оказывается, что с зубами у пациента все в порядке. Причина недомогания – воспаление пазух носа.Все дело в том, что корни верхних зубов находятся там же, где и нижняя часть пазух. И симптомы при проблемах как у первых, так и у вторых схожи. При наклоне головы больной чувствует боль в области верхней челюсти или щек. Но при воспалении пазух носа следует обращаться к отоларингологу, а не к стоматологу.10. АвитаминозНедостаток витаминов и минералов может приводить к повреждениям ротовой полости, воспалению десен, частым инфекциям и плохому заживлению ранок во рту. Особенно явно сказывается на состоянии ротовой полости недостаток железа. Может возникать чувство жжения во рту и другие симптомы. При таких "звоночках" недостаток железа необходимо срочно пополнить.11. У вас диабетПроблемы с сахаром почти всегда отражаются на состоянии десен. Они могут отекать, кровоточить или просто становиться очень чувствительными. Может изменяться консистенция слюны и чаще возникать кариес. Все это может свидетельствовать о нездоровом уровне сахара в крови.Поэтому стоматолог может посоветовать пациенту пройти серьезное обследование у эндокринолога.12. Рак ротовой полостиК первым признакам рака ротовой полости относятся беспричинные кровотечения, белые или красные пятна на слизистой оболочке, изменения прикуса, отеки, разбухания, шишки или впадины на губах, деснах и других частях полости рта. Если стоматолог обнаружит у вас какой-либо из этих признаков, немедленно обратитесь к онкологу.