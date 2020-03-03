Лучшие продукты питания для желающих зачать

Если женщина планирует стать мамой, она должна перед этим похудеть и отказаться от вредных привычек. Ну а для повышения успеха в вопросе зачатия стоит скорректировать и диету.Турецкий горох. Он насыщен белком, цинком, калием и пищевыми волокнами. На его основе можно приготовить вкусное блюдо хумус, либо просто испечь горох и добавить его в салаты.Апельсины. Содержат витамин С, кальций и калий. Исследователи утверждают, что витамин C помогает нашему организму лучше абсорбировать железо, что тоже очень важно при процессах зачатия. Можно употреблять по бокалу апельсинового сока ежедневно или есть несколько долек.Молоко. Молочные продукты насыщены белком, калием и кальцием. Они тоже рекомендуются женщинам, планирующим зачать ребенка. Обязательно выбирайте продукты, содержащие витамины А и D.Форель. Жирная рыба содержит белки, в ней также имеются здоровые жиры, укрепляющие организм матери и ребёнка. Форель - отличный источник полиненасыщенных жирных кислот и калия.Шпинат. Содержит низкое количество калорий, много кальция, витамина С, фолатов и калия. Используйте шпинат для приготовления смузи, добавляя туда ванильный йогурт и бананы.Обогащенные злаки. Именно эти злаки, созданные из цельных зерен и обогащенные железом и фолиевой кислотой, стоит выбрать в качестве одного из блюд для завтрака.