Обнаружен новый тип шизофрении
В 2013 году Американская психиатрическая ассоциация исключила целый ряд разных диагностических классификаций шизофрении и поместила их в единичную категорию. В тот момент эксперты заметили, что эти различные подтипы шизофрении имеет ограниченную диагностическую стабильность, низкую надежность и недостоверность. Бывшие подтипы не основывались на каких-то объективных психологических биомаркерах, но опирались только на наблюдения за поведением и симптомами. За последние годы было проведено несколько впечатляющих исследований по поводу происхождения шизофрении. Болезнь связывали с кишечным микробиомом и дефицитом витамина D, а к новым методам диагностики относили использование образцов волос и сканирование глаз.
Новое исследование применило метод машинного обучения под названием HYDRA на основе более 300 МРТ-снимков мозга от пациентов с шизофренией из трех континентов. Результаты бросают вызов предыдущим утверждениям о том, что общее нейроанатомическое строение шизофрении отражается меньшим объёмом серого вещества в нескольких участках мозга. Действительно, предыдущие исследования показали, что шизофреники имеют несколько меньший объем мозговой ткани, по сравнению с участниками контрольной группы. Но почти у каждого третьего пациента с шизофренией, осмотренного в ходе нынешнего исследования, подобного не наблюдалось, их мозг оказался почти нормальным.
Не только эти 40% шизофреников имели обычной объём серого вещества, но у многих из них отмечалось даже его небольшое увеличение, по сравнению с со сканами мозга здоровых людей из контрольной группы. Оно фиксировалось в области под названием стриатум. Учёные учли самые разные факторы, включая возраст пациентов и использование лекарств, но они не помогли объяснить эти различия. Новый тип шизофрении еще только предстоит изучить, но он уже очевиден для науки, как пишет журнал Brain.
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