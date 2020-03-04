Среди специй обнаружено средство, улучшающее сон
Был проведен эксперимент с привлечением 63 добровольцев 18-70 лет. У добровольцев в целом не было проблем со здоровьем, они не принимали лекарств, однако жаловались на проблемы со сном. На протяжении 28 дней часть добровольцев получала дважды в день по 14 миллиграммов экстракта шафрана, а часть - плацебо.
В итоге у принимавших экстракт шафрана качество сна значительно повысилось. Добровольцы стали быстрее засыпать и крепче спать. Данные положительные эффекты проявились примерно через неделю после начала приема экстракта. Что важно, негативных побочных эффектов не наблюдалось.
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