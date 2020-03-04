Наиболее полезные продукты для щитовидной железы

Здоровье - это самое главное наше достояние. В нынешней среде очень сложно контролировать здоровую работу своего организма. Кормите свою щитовидную железу полезными продуктами, чтобы улучшить ее работу и защитить ее от гормональных сбоев, советуют эксперты, мнение которых публикует health info.Красная рыбаХорошей подпиткой для щитовидки вечером служит красная рыба (лосось, семга, форель, горбуша) – отварная, тушеная или кусочек малосольной. Красная рыба является источником полезных жирных кислот Омега-3, необходимых для слаженной работы щитовидной железы. Полезно регулярно съедать по кусочку красной рыбы. А если щитовидная железа вас беспокоит (например трудности при глотании, чувство удушения), обязательно обратитесь к врачу-эндокринологу.ШпинатСодержит много лютеина и каротиноидов, которые помогают щитовидной железе работать на отлично.ЧерникаЧерника – рекордсмен по содержанию антиоксидантов. Помогает устранить гормональные сбои в работе щитовидной железы.Крабовое мясо и морепродуктыБогаты витамином В12 и цинком, который стимулирует иммунитет нашего организма.ЯблокиЯблоки – кладезь полезных веществ. Они защищают щитовидку от образования раковых клеток. Съедайте и яблочные семечки, поскольку в них содержится до 15% жирного масла и йода. Ешьте яблоки обязательно с кожурой! Но выбирать следует экологически чистые продукты.ЛукПолезен для щитовидной железы, печени и сердца. Содержит массу микроэлементов, которые укрепляют иммунитет.ХурмаХурма содержит йод, а также магний, натрий, железо (по их содержанию она превосходит даже яблоки), а также витамины – А, С и Р, что полезно для нормального функционирования щитовидной железы.Морская капустаОна богата по содержанию йода и еще 40 витаминов и элементов, которые защищают от болезней щитовидной железы. Включайте ее в рацион для профилактики заболеваний.Мед, грецкие орехи и лимонРасшевелят ленивую щитовидную железу. Разомните в ступке 3-4 ядра грецких орехов, смешайте со столовой ложкой меда и съешьте утром натощак. Принимайте ежедневно в течение 1-2 недель.Лимоны, 2-3 штуки, тщательно вымойте и натрите на мелкой терке вместе с кожурой, чтобы получился стакан однородной массы. Смешайте ее с таким же количеством меда. Принимайте данное средство по 1 ст. л. 3 раза в день в промежутках между едой в течение 1-2 недель.