Как очистить кровь при заболеваниях кожи

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В теле человека находится 5–6 литров крови, которая выполняет самую важную функцию из всех жидкостей — переносит вещества для совершения обменных процессов в клетках, тканях и организме. Когда кровь загрязняется различными токсинами, шлаками, то обменные процессы и очищение клеток нарушаются. Проблемы с обменом веществ проявляются, в том числе, и в виде кожных высыпаний, поэтому при таких недугах, как псориаз, розацеа, экзема и прочие, очень важно, чтобы кровь была чистой.Народная медицина предлагает немало эффективных средств для очищения крови, но перед их применением необходима консультация лечащего врача.Для очищения крови народные целители советуют применять спиртовую настойку чеснока. Считается, что таким способом можно прочистить сосуды от холестериновых бляшек. Для приготовления настойки берут 350 г измельченного чеснока и 200 мл медицинского спирта. Чеснок нужно отжать и полученный сок смешать со спиртом и оставить в темном месте на 10 дней. Процедить и настаивать еще 3 дня. Настойку нужно принимать три раза в день за 30 минут до еды, растворяя в молоке. Прием начинать с 1 капли и увеличивать с каждым приемом количество капель до 15. Затем с каждым приемом нужно убавить число капель до 1. С 11 дня настойку принимают по 25 капель, пока она не кончится.Вот еще несколько рецептов из народной медицины, которые очищают кровь:- Принимать 2 недели отвар крапивы — залить 2 ст. ложки сухой травы 2 литрами кипятка; пить в период между 3 и 5 часами дня.- Полезно очищать кровь продуктами красного цвета: свеклой, виноградом, красной капустой, ежевикой, клюквой, вишней.- Летом хорошо сделать настойку из одуванчика: корни, листья или цветки пропустить через мясорубку, отжать, полученный сок смешать из расчета 1 л сока на 1 стакан водки. Употреблять с медом и соком лимона.- Принимать трижды в день отвар тысячелистника — 3 ст. л. сухой травы залить литром кипятка, настоять в термосе и пить по полстакана перед едой.- Три раза в день принимать по 1 ст. л. настоя семян укропа (1 ст. л.), сухого молотого корня валерианы (2 ст. л.) и 2 стаканов меда. Смесь залить 2 литрами кипятка, сутки настоять и пить за 30 минут до еды.- Сок свеклы, отстоявшийся в холодильнике, принимать по 1 стакану вместе с морковным, количество которого постепенно уменьшать. Курс — 1 месяц.- Сухой корень имбиря — 1,5 г — залить 1,5 л кипятка, проварить 20 минут на медленном огне и добавить щепотку черного молотого перца. Затем остудить и добавить 3 ст. л. меда. Принимать за 30 минут до еды по 1/3 стакана с медом и теплой водой, трижды в день.