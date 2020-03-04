Диеты с высоким содержанием жиров приводят к депрессии

Ученые все чаще связывают ожирение с депрессией, и результаты нескольких клинических исследований демонстрируют положительную связь между ними.Однако механизм, лежащий в основе этой ассоциации, до сих пор был неизвестен.В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Translational Psychiatry, ученые из США и Великобритании решили выяснить, является ли ожирение причинной развития депрессии.Они также рассмотрели возможные молекулярные пути, которые связывают два расстройства.Было обнаружено, что ожирение приводит к депрессии когда сигнальный путь, называемый сигнальным путем cAMP / PKA , нарушается, и это нарушение возникает в результате притока насыщенных жирных кислот в мозг. Этот приток вызван "жирной" диетой. Ученые выяснили, что потеря PDE4A, фермента, который влияет на развитие ожирения, может предотвратить как генетически обусловленное, так и вызванное диетой депрессивное поведение у мышей.Методы исследованияИспользуя липидомные и транскриптомные методы, ученые успешно определили механизм, связывающий диету с высоким содержанием жиров (HFD) с изменениями в функции гипоталамуса, которые приводят к депрессии.Они обнаружили, что HFD избирательно индуцирует накопление пальмитиновой кислоты, наиболее распространенной насыщенной жирной кислоты, обнаруженной в живых организмах. Диета подавляла сигнальный путь cAMP / PKA. У мышей с нарушенной передачей сигналов cAMP / PKA из-за притока жирных кислот развивалась депрессия.На основании этих результатов исследователи пришли к выводу, что потребление насыщенных жиров нарушает функции гипоталамуса, подавляя передачу сигналов cAMP / PKA.Они полагают, что увеличение передачи сигналов цАМФ является потенциальной терапевтической мишенью для лечения депрессии.