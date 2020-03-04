Целебное масло из корицы: как его приготовить и в чем его польза

Корица является одной из самых известных в мире специй. Эта пряность и её масло широко используются медицине, кулинарии и косметологии.Корицу получают из дерева cinnamomum verum, её используют при приготовлении различных напитков и десертов. Также она является незаменимым ингредиентом многих домашних средств.Из-за приятного аромата корицу используют в производстве парфюмерных средств, освежителей воздуха и продуктов для уборки дома.Не стоит забывать и об антибактериальных свойствах корицы, а также и о содержащихся в ней многочисленных антиоксидантах. Это позволяет использовать корицу и её масло в медицинских целях для лечения различных заболеваний. При этом корицу принимают внутрь и используют наружно.Самое главное, что стоимость этой специи доступна любому. Корицу можно без труда адаптировать к любой диете, она легко сочетается с различными типами продуктов.Как правило, люди употребляют корицу вместе с напитками, коктейлями и чаями. Но существуют и другие способы использования этой восточной пряности, которые также очень полезны для нашего здоровья.К ним относится и целебное масло на базе корицы. Оно помогает при лечении кожных заболеваний и нарушений иммунной системы.Специалисты рассказали, как приготовить целебное масло из корицы и в чем его польза, информирует health info.Приготовить это лечебное масло довольно просто. Для этого вам не понадобится никаких специальных приспособлений, его легко приготовить дома.Срок хранения такого масла достаточно долгий, поэтому вы можете приготовить большое количество средства для его дальнейшего хранения в аптечке.Хотя в некоторых магазинах гомеопатии можно приобрести уже готовое масло на базе корицы, приготовив это средство дома, вы сэкономите деньги и будете уверены в качестве используемых ингредиентов.Ингредиенты: 12 палочек корицы, 1 стакан оливкового масла extra virgin (200 г.), емкость из стекла с герметичной крышкой.ПриготовлениеНаполните стеклянную ёмкость палочками корицы, после чего залейте их оливковым маслом extra virgin.Убедитесь в том, чтобы все палочки корицы оказались покрыты маслом. После этого закройте ёмкость и поставьте её в тёплое место на хранение.Средство должно настояться 2-3 недели. Не забывайте каждый день встряхивать флакон, чтобы экстракты корицы хорошо размешались в масле.Когда указанное время пройдёт, процедите полученное масло с помощью марли.После этого перелейте средство в ёмкость из тёмного стекла и уберите в прохладное место.Чем полезно масло из корицы?Масло из корицы обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Благодаря им это домашнее средство способно эффективно бороться с различными патогенными микроорганизмами, которые наносят вред нашему здоровью.Сочетание используемых ингредиентов позволяет успокаивать воспалительные процессы, минимизирует вред, наносимый клеткам нашего тела свободными радикалами, а также укрепляет наш иммунитет.Но на этом польза масла из корицы не заканчивается.Оно предохраняет нас от простудыНанесение на лоб, грудную клетку, переносицу и употребления масла из корицы является простым способом профилактики гриппа и простуды. Если вы уже заболели, это средство облегчит неприятные симптомы гриппа.Содержащиеся в нем компоненты очищают дыхательные пути, устраняют заложенность носа и облегчают очищение нашего организма от болезнетворных микроорганизмов.Помогает при лечении диабетаДоказано, что корица является одной из наиболее эффективных специй для контроля уровня сахара в крови.Регулярно добавляйте по 2-3 капли такого масла в пищу. Это поможет при лечении диабета.Облегчает симптомы артритаНанесение масла из корицы на проблемные зоны поможет облегчить боли людям, страдающим артритом и заболеваниями костей.Это средство стимулирует кровообращение и успокаивает воспалительные процессы, благодаря чему боли отступают. Это позволяет восстановить ограниченную из-за артрита подвижность суставов.Помогает при лечении кожных заболеванийЭто масло легко всасывается в кожные поры. Благодаря своими антибактериальным свойствам оно эффективно помогает при лечении различных кожных инфекций.Рекомендуется использовать масло из корицы для лечения грибка, псориаза и других заболеваний кожи.Борется с усталостьюМассаж с использованием масла из корицы помогает победить хроническую усталость и справиться с физическим и умственным переутомлением.Благодаря содержащимся в нем компонентам улучшается наше кровообращение, в головной мозг поступает больше кислорода и мы чувствуем себя энергичнее.Помогает при лечении вагинальных инфекцийНебольшое количество масла из корицы, растворенное в воде, позволяет восстановить естественный рН-баланс интимной зоны. Это является хорошей профилактикой вагинальных инфекций.Его использование в небольших количествах уменьшает количество бактерий и грибковых микроорганизмов. Это позволяет справиться с зудом, аномальными выделениями и неприятным запахом.