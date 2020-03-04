7 здоровых и полезных продуктов, которые способны навредить почкам

Среди продуктов, способных вредить почкам, встречаются здоровые и полезные. Например, это орехи, авокадо, молочные продукты.Как сообщает MedikForum.ru, орехи являются одним из самых полезных перекусов с точки зрения диетологии, - но людям, склонным к нефрорлитиазу (почечнокаменная болезнь), они способны навредить. Продукт содержит минералы оксалаты, способствующие формированию почечных камней. Даже здоровым есть орехи нужно строго умеренно.Внимание! Оксалатсодержащими являются и другие здоровые продукты - шпинат, свекла, хлопья с отрубями.Также осторожнее нужно быть с авокадо. Во многих отношениях ценный для здоровья продукт отличается высокой концентрацией калия. Избыток данного минерала в крови (гиперкалиемия) является характерной проблемой людей с почечными заболеваниями. В их рационе полезный фрукт может быть излишним.Навредить пациентам с хроническим заболеванием почек может длительное употребление кофе. Для них ежедневные чашки полезного напитка, который является мочегонным средством и влияет на способность почек поглощать воду, увеличивают риск появления камней.Молочные продукты, включая молоко, сыр, йогурт, сливочное масло, загружают организм кальцием, повышая его уровень в моче. Если парный орган ослаблен, это также способно навредить, спровоцировав возникновение почечных камней. Имеющиеся данные говорят, что сокращение потребления молочных продуктов может отсрочить для пациентов с больными почками необходимость в диализе.Еще один полезный и здоровый продукт – мясо – дает организму белок, важный для поддержания мышц. Но его усвоение способно стать крайне тяжелой работой для почек. Рацион с высоким содержанием животных белков может довести до появления камней. Для людей с заболеваниями почек такое питание – под запретом.