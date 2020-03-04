Ученые рассказали, чем грозит дневная сонливость

Стэндфордский Университет установил: пожилые люди, которые испытывают дневную сонливость, могут иметь повышенный риск развития различных заболеваний, включая диабет, рак и гипертонию, пишет Eurek Alert. Гиперсомния - чрезмерная сонливость в дневное время, отмечающаяся даже после 7 или более часов ночного сна. Это явление было исследовано с привлечением 10930 человек.Ученые проводили опрос добровольцев два раза, с интервалом в три года. В первом интервью 23% людей старше 65 лет имели признаки гиперсомнии. Во втором интервью 24% сообщили о чрезмерной сонливости. Из них 41% сказал, что сонливость была хронической проблемой. Оказалось, у людей, которые сообщили о гиперсомнии в рамках первого опроса, риск развития диабета или гипертонии через три года был в 2,3 раза выше, чем у тех, кто не испытывал сонливости. У них также был в 2 раза повышен риск рака.Из 840 человек, сообщивших о сонливости в первом опросе, у 6,2% развился диабет. В группе людей, не спавших днем, диабет диагностировали у 2,9%. Плюс, в первой группе рак развился у 2,4% против 0,8% из второй группы. Люди, которые сообщали о дневной сонливости в рамках обоих опросов риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был повышен в 2,5 раза. Притом, люди, которые жаловались на сонливость только во втором опросе, на 50% чаще имели заболевания опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани (артрит, тендинит, волчанка).