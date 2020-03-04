Физическая активность в пожилом возрасте снижает риск смерти в 2 раза

Секрет долгой жизни заключается в активности, особенно в пожилом возрасте. Новое исследование, опубликованное в BMJ, показало, что занятия спортом, помогают снизить риск ранней смерти. Это работает и для тех, кто был неактивен всю жизнь.Исследование, проведенное учеными из Университета Кембриджа, показало, что пожилые люди, занимающиеся спортом не менее 150 минут в неделю, значительно снижали риск смерти в течение 13 лет.РезультатыУченые обнаружили, что у участников, которые в начале эксперимента были относительно неактивными, но стали постепенно заниматься спортом в течение пяти лет, риск смерти снизился на 24%. Это включает на 29% более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, на 11% более низкий риск смерти от рака.Если у участника был высокий уровень физической активности в начале исследования, и он стал еще более активным со временем, то риск смертности у них был ниже на 42%. Авторы выяснили, что не имеет значения, имел ли испытуемый отягчающую историю болезни.«Эти результаты обнадеживают, не в последнюю очередь для людей среднего возраста и пожилых людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. Они имеют существенные шансы прожить долго, становясь активными, предоставляя дополнительную поддержку широким преимуществам физической активности для общественного здравоохранения», - сообщают ученые.