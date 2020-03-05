Эпидемиологи советуют обратить внимание на клещей

Центр эпидемиологии Роспотребнадзора предупреждает: в этом году сезон активности клещей может продлиться не шесть месяцев, а восемь. Вследствие аномально теплой зимы насекомые уже стали просыпаться, и происходит это на полтора месяца раньше обычного, передают "Известия".Известно, что в ряде регионов России уже в прошлом месяце были зафиксированы случаи укусов клещей. Есть жертвы в Новосибирске, Магнитогорске и Подмосковье. Комментирует научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань: "Если такие теплые зимы будут повторяться, то и эпидемический сезон клещевых инфекций станет более продолжительным. Одними из первых могут проснуться клещи рода дермацентор, более опасного для животных. При этом зараженность клещей патогенами напрямую связана с численностью грызунов, а их сейчас очень много".Напомним: клещи переносят различные опасные заболевания, среди которых вирусный энцефалит (поражает центральную нервную систему - ЦНС), моноцитарный эрлихиоз человека (поражает кожу, печень, ЦНС и костный мозг), болезнь Лайма (опасна для нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца). Полный список заболеваний приводит Роспотребнадзор.