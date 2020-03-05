Пребиотики помогут сражаться с бессонницей

Специфические волокна, известные как пребиотики, способны повысить качество сна и сопротивляемость стрессу. Это происходит за счёт воздействия на кишечные бактерии и их биологически активные молекулы.Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере в ходе опытов с лабораторными крысами доказали, что пребиотики повышают качество сна при воздействии на кишечные бактерии. В деле лечения нарушений сна могут появиться специфические диетические рекомендации. Пребиотики - это диетические компоненты, которые человек не в состоянии переварить. Однако они служат питательной средой для триллионов бактерий, живущих в нашем кишечнике и составляющих его микробиом. Данная разновидность пищевых волокон не просто скапливается впоследствии в виде стула и проходит через пищеварительную систему. Она кормит бактерий, живущих в кишечнике, и создает симбиотические связи, оказывающие мощное воздействие на мозг и поведение человека.Исследование на крысах доказало, что диета с пребиотиками помогала животным проводить больше времени в фазе сна, не требующей быстрого движения глаз (глубокий сон). После воздействия стресса у животных увеличивалась фаза сна с быстрым движением глаз, которая критически важна для восстановления после стрессовых событий. Итоги исследования публикует научный журнал Scientific Reports. Авторы эксперимента давали взрослым самцам крыс либо стандартный корм, либо продукты, насыщенные пребиотиками, а затем следили за их поведением до и после стресса.Ученые также анализировали стул грызунов. Выяснилось, что диета с пребиотиками приводила к существенному различию в метаболомах - ключевых компонентах метаболитов. У этих крыс увеличился показатель жирных кислот, сахаров и стероидов, что также может влиять на поведение через сигнальные биологические пути, связывающие кишечник и мозг.