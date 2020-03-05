6 основных причин появления жира вокруг талии
Вы не получаете адекватного количества сна. Нехватка сна может вызвать самые серьезные последствия именно для вашей талии. Исследования показывают, что невысыпающиеся люди употребляют на 300 калорий в день больше тех, кто спит от 7 до 8 часов. Дополнительные калории нужны для пополнения недополученной во сне энергии.
Фигура в форме яблока. Если у вас именно такой тип фигуры, то вы предрасположены набирать вес вокруг талии, а не на бедрах или ягодицах. Это генетическая составляющая, и для вас убрать вес именно из этой зоны тела будет невероятно сложно.
Сидячий образ жизни. Наиболее очевидная причина прибавки веса, и особенно вокруг талии. Если у вас сидячая работа, устраивайте короткие перерывы, чтобы вставать и двигаться.
Неправильные жиры. Употребление большого количества насыщенного жира в виде мяса и молочных продуктов может приводить к скоплению висцерального жира, который чаще всего трансформируется в лишний вес вокруг талии.
Уровень стресса. Если вы почти перманентно пребываете в состоянии стресса, то вам чаще грозит избыточное количество подкожного жира. В данном случае за прибавку лишнего веса отвечает гормон стресса кортизол.
Поздние ужины. Прием пищи в позднее время дня не дает времени организму нормально конвертировать жир в энергию во время сна. Помимо прибавки лишнего веса эта привычка может стать причиной несварения и изжоги.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://healthinfo.ua - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий