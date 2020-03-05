6 основных причин появления жира вокруг талии

Вы стали стремительно набирать лишний вес вокруг талии? Диетологи из Австрии назвали 6 основных причин, которые могут приводить к таким результатам, сообщает health info.Вы не получаете адекватного количества сна. Нехватка сна может вызвать самые серьезные последствия именно для вашей талии. Исследования показывают, что невысыпающиеся люди употребляют на 300 калорий в день больше тех, кто спит от 7 до 8 часов. Дополнительные калории нужны для пополнения недополученной во сне энергии.Фигура в форме яблока. Если у вас именно такой тип фигуры, то вы предрасположены набирать вес вокруг талии, а не на бедрах или ягодицах. Это генетическая составляющая, и для вас убрать вес именно из этой зоны тела будет невероятно сложно.Сидячий образ жизни. Наиболее очевидная причина прибавки веса, и особенно вокруг талии. Если у вас сидячая работа, устраивайте короткие перерывы, чтобы вставать и двигаться.Неправильные жиры. Употребление большого количества насыщенного жира в виде мяса и молочных продуктов может приводить к скоплению висцерального жира, который чаще всего трансформируется в лишний вес вокруг талии.Уровень стресса. Если вы почти перманентно пребываете в состоянии стресса, то вам чаще грозит избыточное количество подкожного жира. В данном случае за прибавку лишнего веса отвечает гормон стресса кортизол.Поздние ужины. Прием пищи в позднее время дня не дает времени организму нормально конвертировать жир в энергию во время сна. Помимо прибавки лишнего веса эта привычка может стать причиной несварения и изжоги.