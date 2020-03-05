Стало известно, в чем заключается клиническое выздоровление от коронавируса

Коронавирус нередко протекает бессимптомно.Клиническое выздоровление от коронавируса заключается в исчезновении симптомов: кашля, простуды, лихорадки, общего недомогания, затрудненного дыхания и, в серьезных ситуациях, пневмонии.Об этом рассказала журналистка Марьяна Сороневич в Facebook со ссылкой на директора отделения инфекционных болезней римской больницы Policlinico Umberto Глорию Талиану.«После этого начинается реконвалесценция. Вирусологическое выздоровление происходит тогда, когда анализ глоточного мазка пациента становится отрицательным. Между двумя бракосочетаниями может быть минимальный фазовый сдвиг. Даже тем, у кого больше нет вируса, приходится остаться в больнице, ожидая полного исцеления.Как и во всех инфекционных заболеваний, коронавирус нередко протекает бессимптомно. В этих случаях исцеления является лишь вирусологическим», – сказано в сообщении.