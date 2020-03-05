7 продуктов, которые замедляют старение

Красота идет изнутри – знакомое всем выражение, применимое и к коже. На рынке сейчас масса «чудодейственных» косметических средств, но косметологи вам скажут, что клетки кожи могут впитать всего 15% компонентов даже самого эффективного и дорогостоящего крема против старения. Но чтобы сохранить здоровый румянец и предотвратить появление возрастных морщин, важно правильно питаться. К счастью, в природе полно средств, содержащих антиоксиданты, которые помогают бороться и даже обращают вспять процесс старения. health info публикует список некоторых из них.Куркума (индийский шафран)Пряная специя, которую получают из корня одноименного растения, в Индии по праву занимает лидирующее место среди средств в борьбе со старостью. В ней масса витаминов и микроэлементов, необходимых нашему организму: кальций, железо, фосфор и йод, витамины В1, В2, ВЗ, С и К. Также состав куркумы входят разные масла: эфирные и жирные, а также фенольные соединения (куркумины), которые в небольших дозах существенно ослабляют воздействие свободных радикалов – молекул, разрушающих здоровые клетки.Кус-кусВсего одна порция этой крупы на завтрак или на обед значительно омолодит ваш организм. При употреблении кус-куса организм насыщается такими аминокислотами, как глютаминовая кислота, глицин, валин, пролин, аргинин, лейцин, лизин, аспарагиновая кислота и другими, так же препятствующими старению организма. А благодаря содержанию в продукте значительного количества витаминов группы В, его регулярное потребление позволяет избавиться от депрессии, нервных расстройств, бессонницы. Вы будете меньше уставать, у вас повысится настроение, укрепится иммунитет.ЧеснокИзвестный и доступный всем продукт – чеснок, он способствует омоложению организма, содержит много микроэлементов, эфирных масел и антиоксидантов, регулирующих обменные процессы, улучшающих работу мембран. Это растение помогает сохранить молодость нашего организма как снаружи, так и внутри: чеснок снижает уровень «вредного» холестерина, способствует естественному разжижению крови, разрушает антисклеротические бляшки на стенках сосудов. Выделяемое чесноком серосодержащее вещество – изотиоцианат — препятствует образованию раковых клеток.Жирные сорта рыбыЛосось, скумбрия, форель, сардины, сельдь и тунец являются незаменимыми источниками омега-3. Давно известно, что эти полиненасыщенные жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами и улучшают состояние кожи, волос и ногтей, а также способствуют ускорению кровообращения в клетках. В результате эпидермис становится более гладким и подтянутым. Также потребление морепродуктов защищает кожу от солнечных лучей, воздействие которых может послужить катализатором к развитию рака кожи.Тыквенные семечкиТыквенные семечки – кладезь витаминов, аминокислот и минералов. В них содержатся фосфор, магний, ниацин, фолиевая кислота, в небольших количествах витамины группы В, а также А, С, D и К. Но больше всего в них витамина Е – эффективного антиоксиданта, который способствует продлению молодости.Также в семенах тыквы есть цинк, который способствует выработке важного микроэлемента, необходимого для обновления кожных клеток – коллагена. Он сохраняет эластичность кожных покровов, здоровье волос и ногтей, сосудов. А еще — повышает защитные свойства организма, борется с вирусами и патогенными бактериями, является природным иммуномодулятором.Натуральный томатный сокПродлить молодость и улучшить состояние кожи вам также поможет сок из спелых томатов. Антиоксиданты, которыми богат этот овощной напиток, предотвращают преждевременное появление морщин. Также сок томата помогает избавиться от пигментных пятен и других дефектов на коже лица.Специалисты советуют выпивать в день примерно один стакан томатного сока, который содержит полезное вещество ликопин — красные пигменты, защищающие тело от свободных радикалов.КакаоУченые выяснили, что люди, употребляющие этот ароматный напиток ежедневно, стареют намного медленней. Какао способствует нормальному функционированию клеток кожи и сохраняет ее молодость. Какао – один из самых витаминизированных напитков, который только можно встретить в природе. В нем есть витамины А, РР, Е и В, а также минералы: кальций, железо, цинк, фтор, магний, калий и др.Содержащийся в какао меланин защищает кожу от негативных воздействий ультрафиолетового и инфракрасного излучений. А триптофан – аминокислота, содержащаяся в порошке какао-бобов, — способствует поддержанию в тонусе всего организма.Мы много слышали о чудодейственных свойствах авокадо, оливкового масла и прочих лидеров хит-парада помощников нашей красоты, но не стоит недооценивать и остальных «бойцов невидимого фронта», которые, как правило, хранятся на каждой кухне. Вероятно, вы пока еще не успели оценить тот эффект, которые они оказывают на ваш организм. Но помните, что любые продукты полезны только в меру. А если их употреблять в комплексе с натуральными масками, кремами и делать массаж, вы можете предотвратить появление ранних морщин, и возможно, избавитесь от уже имеющихся.