Бытовая химия может вызывать задержку развития речи у детей

Новое исследование показало, что у маленьких детей, проживающих в семьях с низким доходом, было больше шансов столкнуться с задержкой развития речи к двум годам. Связано это было с использованием более токсичной бытовой химии.Кроме того, дети, подвергавшиеся воздействию токсичных компонентов, набирали меньше баллов в тесте на когнитивное развитие. Эти задержки оставались заметными, даже когда исследователи принимали во внимание такие факторы, как образование и доход матерей, которые также связаны с речью и когнитивными навыками детей.По мнению ведущего автора исследования Хюйя Цзянга, старшего научного сотрудника в Университете штата Огайо, полученные данные должны стать сигналом для педиатров и других врачей. Они должны консультировать детей по ограничению использования бытовой химии с токсичными компонентами.«Мы обнаружили, что значительный процент матерей с маленькими детьми может повергать их воздействию токсичных компонентов. Это связано с тем, что они не знают, какие составляющие могут быть вредными», - отмечает Цзянг.