Опасные вещи на кухне: что нужно знать об уходе за разделочными досками

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Грязная доска может привести к отравлению. А вы уверены, что у вас чистая?На разделочных досках скапливается много микробов, избавиться от которых становится невозможно. Если у вас одна доска для всех продуктов, риск заражения бактериями возрастает в разы. Разберемся почему.Сколько досок должно быть на кухнеНовую разделочную доску можно считать безопасной до момента, пока на ней не появятся порезы от ножей. В этих трещинках прячутся бактерии, которые уже не вымываются водой и средством.Вредные микроорганизмы впоследствии будут заражать любые продукты, побывавшие под лезвием ножа на единственном разделочном приборе. Потом отряд «тихих убийц» попадет в организм.Наибольшее количество опасных бактерий в сырой рыбе и мясе. Для них должна быть отдельная доска. После каждого использования предмет кухонной утвари хорошенько моется и сушится.Хлеб, овощи, фрукты, сыр и другие продукты нарезать на «рыбной» доске не рекомендуется. Не только из-за бактерий, но и из-за запаха. По этой же причине для чеснока и лука лучше приобрести отдельную доску.На кухне должно быть минимум 4 разделочные доски: для сырого мяса, для продуктов с сильным запахом, для хлеба и для остальных продуктов.Какую доску выбратьКак думаете, на какой доске – деревянной или пластиковой – быстрее размножаются бактерии? Наверняка, выберете первый вариант. Ко всеобщему удивлению пластик больше подвержен заражению.На пластиковой разделочной поверхности и бороздки от ножей более частые и глубокие. Следовательно, пластиковые варианты придется менять чаще. Зато они дешевые и отличаются многообразием цветов.Деревянные доски более долговечные, лучше защищены от микробов. Ученые выяснили: бактерии, которые попадают в трещинки от ножей, проникают под поверхность деревянной доски и там погибают. То есть если тщательно мыть доску после использования, она не представит угрозы для здоровья. Однако же деревянные доски сохраняют запахи.Долго прослужат стеклянные и каменные доски. Они красивые, практически не подвержены царапинам, но такие поверхности быстро тупят ножи. Два варианта достаточно тяжелые, если их уронить – скорее всего разобьются.Есть еще силиконовые доски. Эти разделочные коврики хорошо дружат с ножами, не ерзают по столу, легкие и удобные в хранении. Но боятся жестких губок.Если выбирать по соотношению «цена/качество», дерево и пластик в этом плане остаются самыми востребованными.Как ухаживать за разделочными доскамиВо-первых, грязные доски нельзя откладывать на «потом». Разделали, нарезали – и сразу моем: в горячей воде и с мыльным средством. После того как вымыли, насухо протираем чистым полотенцем. Особенно это касается старых поцарапанных досок.Контакт деревянных досок с водой тоже должен быть недолгим. Влага проникает в поры и после ее высыхания дерево начинает трескаться. По этой же причине нельзя замачивать деревянный прибор в раковине с грязной посудой.Раз в неделю разделочным доскам из любого материала нужна противомикробная профилактика.Деревянные доски посыпают крупной солью, берут половинку лимона и трут всю поверхность, пока соль не растворится. После промывают водой и протирают насухо.Доски из пластика тоже можно дезинфицировать «лимонным» способом, но лучше протирать раствором уксуса 1:1 или перекисью водорода. По завершении процедуры доску тщательно моют в воде с мылом и просушивают.Для обеззараживания силиконовых, стеклянных и керамических досок подойдет лимонный сок. Им протирают поверхность, оставляют на 10 минут, затем ополаскивают водой.После разделывания рыбы и мяса не будет лишним провести дополнительную дезинфекцию.