10 ошибок в диете, которые мешают похудеть

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Все еще не влезаете в любимые джинсы? На весах одни и те же показания изо дня в день? А может, лишние килограммы возвращаются так же быстро, как и уходят?Вероятно, при соблюдении своей диеты вы допустили одну из ниже перечисленных ошибок. Чего категорически нельзя делать, соблюдая диету — рассказали диетологи. Их советы публикует health info.ПРИБЕГАТЬ К ЖЕСТКИМ ДИЕТАМПредположим, вы задались целью быстро похудеть. Что же вы делаете? Начинаете жестко ограничивать себя в еде. Ваше меню состоит только из грейпфрутов и супа из кабачков. Суточное количество потребляемых вами калорий не превышает 1000.Имейте в виду, сокращая количество калорий, вы замедляете метаболизм. И после того, как вы похудеете и "соскочите" с диеты, ваш организм, привыкший сжигать калории медленно, с прибавлением еды в рацион начнет набирать вес. Ваши лишние килограммы вернутся обратно.ПРОПУСКАТЬ ЗАВТРАКОтказавшись от завтрака, вы как будто сокращаете количество калорий. Но без завтрака вас очень быстро одолеет зверский голод. Вы начнете перекусывать чем попало на работе или, дождавшись обеда, слопаете двойную порцию. Таким образом, вы с лихвой наверстаете упущенное за завтраком.А вот завтрак, богатый белками, позволит вам не чувствовать голод в течение дня. Исследования показывают, что люди, не отказывающиеся от завтрака, худеют гораздо проще и быстрее.ТЕРЯТЬ СЧЕТ ПЕРЕКУСАМВозможно, вы считаете калории, съеденные на завтрак, обед и ужин. А как насчет небольших перекусов в течение дня? Пакетик печенья на рабочем столе, кусочек тортика на вечеринке, немного мороженого из рожка вашего ребенка... Из всех этих мелочей в итоге получается внушительное количество неучтенных калорий.Если уж считать, так считать - все, что вы съели за день. Установите специальное приложение на свой смартфон и учитывайте каждую калорию.ИЛИ, НАОБОРОТ, НЕ ПЕРЕКУСЫВАТЬБесконтрольные перекусы могут перечеркнуть все ваши достижения по снижению веса. Но если перекусывать с умом, то желаемый результат будет достигнут быстрее. Лучше есть понемногу, но часто, нежели всего пару раз в день, но основательно.Перекусы подерживают оптимальную скорость метаболизма, особенно если вы едите закуски богатые белками: несколько орешков вам не только не повредят, но даже наоборот, помогут избавиться от лишних килограмм.ПОЛАГАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОБЕЗЖИРЕННЫЕ ПРОДУКТЫОбезжиренные продукты могут играть важную роль в вашей диете. Только не забывайте, что обезжиренный – не то же самое, что низкокалорийный: съев полкило обезжиренного пирога, вы получите больше калорий, чем если бы съели маленький кусочек пирога обычного.Чтобы знать, сколько калорий вам досталось от того или иного продукта, изучите информацию о пищевой ценности на его упаковке.ИГНОРИРОВАТЬ ВЫПИТОЕПри подсчете калорий мы часто упускаем из вида напитки. И зря. В некоторых видах кофе или алкогольных напитках может содержаться предостаточно калорий. И, конечно же, они есть в соках и лимонадах.ПИТЬ МАЛО ЧИСТОЙ ВОДЫЭту ошибку исправить проще всего. И исправить нужно как можно скорее, потому что обезвоженность приводит к замедлению метаболизма, а следовательно, и к замедлению потери лишнего веса. Выпивайте стакан воды при каждом приеме пищи, даже если это лишь легкий перекус. Вода просто необходима для сжигания калорий!СТАВИТЬ НЕДОСТИЖИМЫЕ ЦЕЛИЕсли вы задались целью сбросить 7 килограмм за первую неделю диеты, знайте, что ваш план обречен на провал. Поставив нереальную цель, вы, скорей всего, даже не начнете к ней двигаться. Реальная цель – первое и самое важное условие успеха. При постановке цели проконсультируйтесь со своим диетологом.ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВМолоко, сыр и мороженое с высоким содержанием жира – это, конечно, табу для того, кто мечтает похудеть. Но совсем отказываться от молочного все же не стоит: организму для активного сжигания жиров необходим кальций. И наоборот, при нехватке кальция жиры быстро накапливаются. Но кальций в виде пищевых добавок не так полезен как тот, что содержится в молоке. Просто остановите свой выбор на обезжиренных молочных продуктах, но при этом следите за калориями.ЧАСТЕНЬКО БЫВАТЬ В ЗАВЕДЕНИЯХ БЫСТРОГО ПИТАНИЯПосле тяжелого рабочего дня можно перекусить в закусочной, тем более, что в заведениях фастфуда продаются не только гамбургеры, но и салаты. Но устоите ли вы перед искушеним? А позволив себе что-то вредное, но очень вкусное, не вернетесь ли в то же заведение на следующий день? От калорий, съеденных с фастфудом, избавиться крайне тяжело. А вредная пища очень быстро входит в привычку...