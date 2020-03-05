7 способов убрать тревожное расстройство без лекарств

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Позитивное мышление, оптимизм — это хорошо. Но одной надеждой не спасешься от тревоги.Препараты тоже «лечат» симптомы, а не причину. Как вернуть нервную систему в «точку» нормального функционирования, рассказывает Mental Health Daily.Если регулярно практиковать эти вещи, тревожным мыслям в голове не останется места.1. Медитация как «коррекция» мозговых волнУ большинства людей с тревожными расстройствами слишком много бета-волн. И они застревают в такой «перегруженности». Медитация увеличивает число мозговых альфа-волн, что позволяет осознанно расслабляться в любых ситуациях.Главное не увлечься восточной религией: можно, наоборот, увеличить беспокойство из-за невозможности следовать «канонам». Достаточно регулярной медитации, чтобы обрести контроль над беспокойством.2. Регулярный сексОн делает тело расслабленным. И даже массаж не сравнится. Если нет регулярного секса, вы даже не подозреваете, какая это польза для нервной системы. Это надежный способ снизить тревожность во всех жизненных ситуациях.Мастурбация не заменяет полноценную близость, хотя тоже снимает часть накопившегося напряжения. Важен контакт с другим человеком — телесный и эмоциональный. Когда есть стабильный, здоровый партнер, тревога сходит на нет.Фото: unsplash.com3. Физическая нагрузкаОна как минимум утомит и не оставит сил для беспокойства. Конечно, тренировки не излечивают серьезные тревожные расстройства, но значительно уменьшают дискомфорт в теле. Причем фантастически снимают напряжение с мышц именно силовые упражнения.Занимаясь несколько раз в неделю в течение 40 минут в день, вы поймете, что значит чувствовать себя хорошо. Со временем уровень возбуждения снизится, энергичные упражнения скорректируют работу нервной системы.4. Йога как тренировка мозгаОна сочетает работу с дыханием, растяжку и фиксацию поз. Самое замечательное в йоге — огромное расслабление после завершения сеанса.Только не практикуйте ее самостоятельно — идите в класс и следуйте за инструктором. Он знает, как вам помочь. Психическое спокойствие достижимо, и йога — тому доказательство.5. Когнитивно-поведенческая терапияЭффективность метода очень высокая. Он сочетает «переобучение» мышления и изменение поведения. Но практиковать КПТ можно только с психологом или психотерапевтом. Специалист покажет, как работает ваше мышление, научит мыслить и делать по-другому. Беспокойство перестанет мешать жить.6. ГипнозЭто может быть самогипноз либо работа с профессиональным гипнотерапевтом. Гипноз помогает расслабиться, найти и «перепрограммировать» источники тревоги. Он избавляет от паники, помогает уснуть, «прививает» новые мысли. Инструкции для глубокого расслабления тела и ума можно найти даже в интернете.7. Взгляд в лицо страхуИногда это единственное, что помогает человеку. Сознательно заставляйте себя делать неудобные вещи, отказывайтесь в дискомфортных ситуациях — и увидите, что вещи, которые кажутся страшными, не такие уж и пугающие. По крайней мере, столкнувшись со своими страхами, вы не позволите тревоге диктовать, что вам делать по жизни.