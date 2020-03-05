Почему лекарство не действует: как правильно принимать кишечнорастворимые таблетки

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Многие привыкли глотать их сразу «после еды». Ведь так написано в инструкции.Доктор фармацевтических наук, профессор Рольф Дэниелс связывает ослабление действия лекарств с неподходящим временем для их приема. Советы эксперта по «обращению» с кишечнорастворимыми препаратами опубликовал Focus.Кишечнорастворимые лекарства покрыты специальной оболочкой. Это защитное покрытие препятствует разрушению препарата в желудочном соке, чтобы сохранить его действие именно в желудке. Либо необходимо для растворения в тонком кишечнике. Подобные медикаменты чаще всего используют для лечения изжоги, язвы желудка, в целях обезболивания.Таблетки или капсулы с защитным слоем действуют не сразу. Даже если это обезболивающее. Многие, не дожидаясь результата, начинают принимать дополнительную дозу лекарства, которая тоже почему-то не помогает.Рольф Дэниелс объясняет: «Чтобы кишечнорастворимые таблетки работали, их принимают на голодный желудок. Важно не есть один или два часа до приема лекарства и столько же после».По словам фармацевта, пища оттягивает время и эффективность действия лекарства. В большинстве случаев препарат начинает помогать либо поздним вечером, либо ночью, когда желудок уже пуст.Как отмечает федеральная ассоциация немецких фармацевтов, лучший момент для приема кишечнорастворимых пилюль – когда в животе начинает урчать. В это время происходит наиболее быстрое и правильное действие лекарства.