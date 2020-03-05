Рак молодеет: так ли это на самом деле
Обратившись к статистике, можно увидеть, что рак по-прежнему чаще всего диагностируют у людей в довольно зрелом возрасте. В 2007 году средний возраст пациентов составлял 63,5 года.
Спустя 10 лет в 2017 году он увеличился до 64,5 лет. Вплоть до 2019 года это число не менялось.
В США этот показатель практически аналогичен. Там средний возраст больного раком составляет 66 лет. При этом немаловажно и то, что молодежь младше 20 лет заболевает раком лишь в 1% случаев.
А вот кто действительно находится в группе риска, так это люди от 55 лет и старше, — среди онкобольных эта возрастная группа составляет почти 80%.
Заблуждение относительно того, что рак с каждым годом поражает все больше молодых людей, связано лишь с тем, что благодаря СМИ, социальным сетям и благотворительным фондам мы получаем все больше информации об онкологических заболеваниях. В частности, о маленьких детях, которые столкнулись с этим недугом. Однако это отнюдь не значит, что дети и молодежь болеют раком чаще людей среднего и пожилого возраста.
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