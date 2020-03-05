Рак молодеет: так ли это на самом деле

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Ежегодно онкологические заболевания уносят жизни не только пожилых людей, но также детей и молодежи. В связи с этим многие убеждены, что год за годом рак "молодеет", и теперь в зоне риска абсолютно все люди вне зависимости от возраста. Но так ли это на самом деле?Обратившись к статистике, можно увидеть, что рак по-прежнему чаще всего диагностируют у людей в довольно зрелом возрасте. В 2007 году средний возраст пациентов составлял 63,5 года.Спустя 10 лет в 2017 году он увеличился до 64,5 лет. Вплоть до 2019 года это число не менялось.В США этот показатель практически аналогичен. Там средний возраст больного раком составляет 66 лет. При этом немаловажно и то, что молодежь младше 20 лет заболевает раком лишь в 1% случаев.А вот кто действительно находится в группе риска, так это люди от 55 лет и старше, — среди онкобольных эта возрастная группа составляет почти 80%.Заблуждение относительно того, что рак с каждым годом поражает все больше молодых людей, связано лишь с тем, что благодаря СМИ, социальным сетям и благотворительным фондам мы получаем все больше информации об онкологических заболеваниях. В частности, о маленьких детях, которые столкнулись с этим недугом. Однако это отнюдь не значит, что дети и молодежь болеют раком чаще людей среднего и пожилого возраста.