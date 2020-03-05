Диетолог рассказал, как повысить метаболизм с помощью картофеля

Картофель может помочь повысить метаболизм, утверждает немецкий врач-диетолог из клиники Мальтезер в Бад-Брюккенау Райнер Матейка. Для этого он рекомендует устраивать раз в неделю «картофельный» разгрузочный день.Как сообщает MedikForum.ru, повышение метаболизма способствует более активному расходованию жиров в организме для производства энергии. Благодаря этому можно терять лишний вес, поддерживать стройную фигуру с возрастом.Диетолог рассказал, что повысить метаболизм можно с помощью разгрузочных дней – по крайней мере, одного в неделю. Одним из подходящих для этого продуктов специалист считает картофель.«Прежде всего, в такой день важно отказаться от своего обычного питания, обойтись без колбасы, сыра, мяса, сладостей», – подчеркнул диетолог.В разгрузочный день можно употреблять отварной картофель. Этот овощ является превосходным источником калия – минерала, активизирующего выведение излишков жидкости из человеческого организма. Благодаря солям калия активизирует метаболизм. Также калий в картофеле поддерживает работу сердечной мышцы. Кроме того, овощ богат витаминами (С, В6, В2 и В3, Е), макро и микроэлементами (йод, фосфор, сера, железо, магний, кобальт, бор, цинк), содержит незаменимые аминокислоты: лейцин, лизин, фенилаланин, тирозин, валин.Вместе с картофелем, по словам эксперта, в разгрузочный день можно употреблять льняное масло. Очень важно пить достаточно жидкости – воды, несладких чаев.Другой вариант разгрузочного дня: овощи в сочетании с ореховым маслом.Но диетолог предупредил: при наличии воспалительных заболеваний кишечника практиковать разгрузочные дни нужно предельно осторожно и только после консультации с лечащим врачом.