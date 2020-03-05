Как отличить рак прямой кишки от геморроя

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Симптомы недугов очень похожи на определенном этапе, однако онкология выдает себя некоторыми характерными признаками. Какими именно, рассказала кандидат медицинских наук, врач-проктолог Елена Смирнова.Геморрой и рак прямой кишки проявляются в дискомфорте в аноректальной области и области прямой кишки — это зуд, жжение, чувство инородного тела.Плюс у страдающих от недугов может выделяться кровь, быть склонность к запорам. Кроме того, как и геморрой, опухоль может выпадать из прямой кишкиНо в какой-то момент появляются некоторые особенности. Так, для внутреннего геморроя не характерна боль. А вот при раке — на поздних стадиях — она проявляется. Может отдавать в живот, спину и промежность.Кровотечение также различается. При геморрое оно — в виде капель крови на туалетной бумаге или в виде полосок на кале. При раке кровотечение венозное, то есть, кровь темная. Кал у пациентов с онкологией из-за сужения просвета прямой кишки становится тонким, как карандаш.При геморрое, например, в борьбе с запорами эффективны слабительные, при онкологии — нет.«Нарушение общего состояния здоровья характерно больше для рака. При геморрое признаки интоксикации могут появиться при развитии гнойных осложнений», — пояснила врач.