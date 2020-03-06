Уникальный противовоспалительный напиток из натуральных компонентов

Предлагаемый ниже напиток позволяет бороться с воспалительными процессами, причиной которых является дисбаланс, вызванный инфекциями или повреждениями тканей.Воспаление — защитная реакция организма человека, которая может быть выражена такими симптомами, как:Боли.Тяжесть в суставах.Те или иные недомогания, которые не позволяют нам справляться с текущими делами и обязанностями.Как правило, воспалительные процессы затрагивают наши суставы. Также они негативно влияют на состояние нашей мускулатуры и системы кровообращения.Доказана прямая связь задержки жидкости и отеков с воспалительными процессами в различных частях нашего тела.В большинстве случаев через несколько дней отеки исчезают сами по себе. Но бывает, что задержка жидкости становится хроническим симптомом заболеваний и появляется так часто, что качество жизни человека из-за этого заметно снижается.К счастью, существуют стопроцентно натуральные средства, способные помочь справиться с этой проблемой на ранних этапах. Это позволяет избежать осложнений.К ним относится и напиток из куркумы и миндального молока. Он не только питателен, но и эффективно борется с воспалительными процессами.Эксперты рассказали об этом замечательном средстве и поделились рецептом его приготовления, сообщает health info.Противовоспалительный напиток из куркумы и миндального молокаПротивовоспалительный напиток из куркумы и миндального молока часто называют «золотым молоком». Это хорошо проверенное временем средство издавна используют для лечения заболеваний суставов и мускулатуры.Используемая для его приготовления куркума содержит активное вещество куркумин, который является мощным антиоксидантом, успокоительным и мочегонным. Эти свойства делают куркумин эффективным средством лечения воспалений.Этот напиток содержит большое количество витаминов, минералов и клетчатки, необходимых для нормального пищеварения. Они участвуют в кровообращении и других важных процессах жизнедеятельности организма человека.О пользе куркумыКуркума — целебный корень, широко используемый в альтернативной медицине. Существует большое количество натуральных средств, ингредиентом которых является куркума.На протяжении многих веков куркума используется для приготовления различных рецептов. Она славится своими антиоксидантами и противовоспалительными свойствами.Хотя чаще всего куркуму используют в кулинарии, она является ингредиентом большого количества средств лечения различных заболеваний.Высокая концентрация куркумина делает эту специю натуральным обезболивающим средством, которое помогает справиться с неприятными симптомами заболеваний мускулатуры и артрита.Также куркума предохраняет нас от вреда, наносимого нашему организму свободными радикалами. Благодаря ей активность свободных радикалов ограничивается и нам удаётся избежать повреждений клеток нашего тела.Стоит иметь в виду, что куркума содержит такие полезные составляющие, как:Белки.Клетчатка.Витамины (А, В, С, Е).Минералы (кальций, калий, натрий, железо, магний, цинк).Чем полезно миндальное молокоМиндальное молоко прославилось во всем мире как альтернатива коровьему молоку. В отличие от второго, миндальное молоко не содержит лактозы.Это растительное молоко включает небольшое количество калорий, в нем отсутствуют консерванты, глютен и холестерол.Оно является источником большого числа витаминов, минералов и клетчатки, полезных для здоровья сердечно-сосудистой системы, кровообращения и суставов.Регулярное употребление миндального молока позволяет снизить уровень холестерина в крови, улучшает кровоснабжение клеток нашего тела, а также стимулирует выведение жидкости. Это является хорошей профилактикой воспалительных процессов.Как приготовить противовоспалительный напиток из куркумы и миндального молока?Этот вкусный напиток не только позволит успокоить боли, вызванные воспалительными процессами, но и наполнит ваш организм энергией.Он содержит углеводы, белки и полезные жиры. Благодаря этому ваше тело увеличит расход энергии и вам будет легче даваться как и физический, так и умственный труд.Также этот напиток пойдёт на пользу вашему иммунитету. Он укрепит защитные силы организма, в результате чего вам станет легче противостоять атакам болезнетворных микроорганизмов.Ингредиенты: 3 стакана миндального молока (600 мл.), 3 столовых ложки порошка куркумы (30 г.), 1 чайная ложка корицы (5 г.), 1 столовая ложка пчелиного мёда (25 г.).ПриготовлениеПриготовьте миндальное молоко, процедите его, а затем перемешайте в блендере с вместе куркумой и корицей.Когда у вас получится однородный коктейль, добавьте немного пчелиного мёда. Тогда напиток будет послаще.Пейте по стакану такого напитка каждое утро.При желании можете выпить второй стакан коктейля днём.Рекомендуется пить напиток при появлении симптомов воспаления или просто в качестве дополнения к обычной диете.Регулярное употребление такого напитка станет полезной привычкой, которая защитит ваш организм от развития многих заболеваний.