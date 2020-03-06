4 позитивных преимущества холодного душа, которые могут быть полезны

Исследования показывают, что действительно имеются некоторые преимущества для здоровья, которые могут включать усиление бдительности, восстановление после физической нагрузки и даже улучшение производительности.

Снижение воспаления и улучшение кровообращения

Согласно некоторым исследованиям, холодный душ активирует гормезис – явление, когда тело отключает ненужные функции. Это помогает снимать воспаление и одновременно улучшать кровообращение.

Ясный ум и бодрость

Холодный душ действительно пробуждает чувства. Исследования показывают, что любители прохладной воды более внимательны и мыслят яснее.

Уверенность в себе

Это, скорее, психологический эффект. Тот факт, что вы готовы встать под струю холодной воды, может поднять уверенность в себе. Зимние купания помогут лучше справляться с острым стрессом.

Здоровье кожи

Еще одним преимуществом холодного душа является уменьшение сухости кожи. Прохладная вода позволят остановить ненужную потерю влаги.
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