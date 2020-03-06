4 позитивных преимущества холодного душа, которые могут быть полезны
Снижение воспаления и улучшение кровообращения
Согласно некоторым исследованиям, холодный душ активирует гормезис – явление, когда тело отключает ненужные функции. Это помогает снимать воспаление и одновременно улучшать кровообращение.
Ясный ум и бодрость
Холодный душ действительно пробуждает чувства. Исследования показывают, что любители прохладной воды более внимательны и мыслят яснее.
Уверенность в себе
Это, скорее, психологический эффект. Тот факт, что вы готовы встать под струю холодной воды, может поднять уверенность в себе. Зимние купания помогут лучше справляться с острым стрессом.
Здоровье кожи
Еще одним преимуществом холодного душа является уменьшение сухости кожи. Прохладная вода позволят остановить ненужную потерю влаги.
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