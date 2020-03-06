Почему болит зуб, если нерв удален

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Зубная боль, без сомнения, одна из самых мучительных и труднопереносимых. Справиться с ней самостоятельно без должного лечения практически невозможно, а затягивать обращение к специалисту и вовсе чревато осложнениями.Согласно распространенному мнению, после процедуры удаления пульпы — нерва, зуб навсегда теряет чувствительность и больше никогда не болит. Однако боль разного характера все же может возникнуть даже в области «мертвого» зуба. В причинах разобрался Medical Note.Что такое депульпирование зуба?Жизнеспособность зуба обеспечивается пульпой — рыхлой соединительной тканью, содержащей большое количество нервных окончаний и кровеносных сосудов. Ее также называет «зубным нервом».Процесс удаления пульпы называют депульпированием. К этому методу лечения врачи прибегают в том случае, если уже присутствует пульпит (воспаление соединительной ткани) или существует риск ее повреждения.Главная цель — избежать осложнений. После депульпирования зуб считают «мертвым»: эмаль становится более хрупкой, меняет цвет, снижается ее прочность, пропадает чувствительность.Депульпирование — это эндодонтическое вмешательство, по сути, микрооперация, во время которой нарушается целостность нервных тканей. Пройти абсолютно безболезненно эта процедура не может.После окончания действия местной анестезии, на протяжении 3-х дней ощущается дискомфорт и ноющая боль, снять которую помогут обезболивающие препараты.Реакция зуба на горячее или холодное в первые дни после лечения считается нормой.В период восстановления следует обратить внимание на характер боли и некоторые другие тревожные симптомы.Если боль не ослабевает, а только нарастает день ото дня, стало некомфортно жевать, повысилась температура тела, появилась припухлость щеки или десны, то необходимо как можно скорее вернуться ко врачу.Почему болит зуб сразу после удаления нерва?Сильная, острая и неутихающая боль в скором времени после депульпирования и окончания действия местной анестезии чаще всего является признаком нарушения технологии лечения и ошибок врача-стоматолога.Рассмотрим варианты.Повреждение зуба — перфорацияВ процессе лечения, а точнее при механической обработке кариозной полости и каналов, существует вероятность просверлить насквозь дно, стенку или непосредственно корневой канал.В результате образуется сообщение с костью челюсти.Поломка стоматологического инструмента в канале зубаЭта неприятная ситуация может произойти по разным причинам. Например, отлом инструмента случается, если металл «устал» вследствие многократной стерилизации и длительной работы.Нередко инструмент ломается из-за особенностей анатомии корневого канала, при его выраженном искривлении и наличии кальцинатов.Почему болит зуб, если нерв удален давно?Случаи, когда депульпированный зуб дает о себе знать спустя недели, месяцы, а то и годы после лечения — не редкость. Это может быть легкий дискомфорт, реакция на горячее и холодное или острая боль.Какие причины заставляют вновь почувствовать «мертвый» зуб?Неполное удаление пульпыВо время инструментальной обработки каналов нерв не был удален до конца. Со временем он может проявить себя в виде боли, как правило, при употреблении горячей или холодной пищи и напитков.Пропуск одного из каналовЧтобы избежать такой ошибки, специалист проводит лечение под контролем рентгенографии.Некачественное пломбирование каналаЕсли часть канала остается незапломбированной, то в ней происходит накопление болезнетворных бактерий, что чревато развитием периодонтита (воспаления связки, фиксирующей зуб в кости челюсти).Вывод пломбировочного материала за пределы корня зуба приводит к излишнему давлению на ткани периодонта, провоцируя болевую реакцию.Увеличение давления на зуб при неправильно установленной пломбеВ этом случае повышается нагрузка на депульпированный зуб, что в свою очередь увеличивает нагрузку на связки и вызывает ощущение боли, особенно при надавливании на зуб.Недостаточная гигиенаПри правильно выполненном депульпировании вероятность попадания бактерий в корень зуба все же существует при неполноценной чистке. Даже под самой хорошей пломбой при недостаточной гигиене скапливаются микробы.Со временем они разрушают пломбировочный материал и проникают в корень, вызывая воспаление и боль.Локализованный гингивит и пародонтитВозникают из-за давления и травмирования слизистой оболочки десен нависающей пломбой. Причиной воспаления может также стать недостаточная гигиена полости рта и скопление зубного налета в придесневой зоне.Проявляются зудом, болью и кровоточивостью.Болит «живой» соседний зубНе всегда удается четко понять и определить, какой конкретно зуб болит.В некоторых случаях причиной неприятных ощущений может быть не «мертвый» зуб, а расположенный по соседству «живой», пораженный кариесом.Болит депульпированный зуб: его удалять?Удаление депульпированного зуба при появлении боли — это крайний метод лечения. Врач-стоматолог все-таки попробует сохранить зуб, если это возможно, проведя консервативное лечение.Например, при некачественной пломбировке каналов специалист выполнит распломбировку, очистит корни и вновь запломбирует под контролем рентгенографии.Если стоматолог диагностирует осложнение — периодонтит, он может назначить антибактериальные препараты, антигистаминные и обезболивающие средства.Осложнения после лечения пульпита, к сожалению, не редки. Они не всегда связаны с ошибками врача во время работы, — многое зависит от особенностей строения челюстно-лицевой области, а также длительности заболевания.Появление боли и дискомфорта в депульпированном зубе — повод обратиться за помощью как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации.