Онколог назвала продукты, которые необходимо убрать из рациона

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Немецкие врачи в беседе с порталом Focus рассказали, как они питаются, какие продукты присутствуют в их рационе, а также о том, что нужно вообще убрать.Антония Бейтцен Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге каждый ест овощи, фрукты, а также цельнозерновые продукты. Она советует соблюдать сбалансированную диету с высоким содержанием клетчатки для профилактики онкологии. Красное мясо, по ее мнению, стоит употреблять не чаще двух раз в неделю, а от сладких напитков отказать вовсе, заменив их водой и несладким чаем. Так можно предотвратить не только рак, но и ожирение и диабет, отмечает врач.Хирург из спортивно-ортопедической клиники в Кельне Оливер Тобольски на завтрак ест орехи макадамия, богатые белком, омега-3 и омега-6. На обед он предпочитает салат с индейкой, а на ужин может съесть цельнозерновые макароны. Также он пьет много воды.По мнению гастроэнтеролога Дагмар Майнц, на столе должно быть больше овощей, чем фруктов, поскольку в последних содержится много фруктозы, и если их есть в большом количестве, то возрастает риск развития жировой болезни печени.Врачи дружно советуют есть меньше жирного мяса, в особенности свинины, которая может провоцировать воспаления, а также снизить потребление продуктов с сахаром. Хорошо соблюдать принцип «чистого питания», то есть употреблять продукты без искусственных добавок, а также малообработанные.По мнению специалистов, в рацион следует включать больше сезонных овощей и фруктов, а красное мясо употреблять в объеме до 500 граммов в неделю.