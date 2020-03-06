Генетика стоит за накоплением токсичного белка в головном мозге

Токсичный тау-белок, характерный признак болезни Альцгеймера, активнее накапливается у отдельных людей вследствие генетических особенностей, передает Medical Express. Клиника Майо провела исследование с участием 754 человек старше 50 лет.У 87% добровольцев не было проблем с памятью или мыслительными способностями. Специалисты исследовали геномы добровольцев и состояние их мозга на предмет отложений тау-белка. Оказалось, наличие отдельных новых генетический вариантов в районе хромосом 1 и 5 было связано с большей аккумуляцией токсичного белка (уровень повышался на 10%). Данные генетические варианты обнаружили у 2-3% добровольцев.Также было доказано, что варианты гена MAPT, стоящего за производством тау-белка, связаны с уровнем этого белка. А вот гены вроде APOE, ранее связывавшиеся с неврологическими недугами, включая болезнь Альцгеймера, не влияют на аккумуляцию тау-белка.