Россиян с аллергией предупредили об опасности ранней весны

Россиян с аллергией на сезонные цветения предупреждают об опасности ранней весны. В этом году часть деревьев зацветет на месяц раньше обычного. Об этом сообщают «Известия».Доцент Аграрно-технологического института РУДН Валентина Введенского сообщает, что береза из-за аномального тепла выпустит сережки на месяц или даже полтора месяца раньше. Это дерево представляет наибольшую опасность для аллергиков.Заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаил Костинов сообщает, что люди уже начали обращаться к врачам с насморком, кашлем и зудящими глазами. Эксперт добавляет:«В середине февраля наблюдался очень мощный занос пыльцы ветром с южных и юго-западных направлений. Основная масса пыльцы, которая была зарегистрирована, приходилась на ночные часы».Специалисты не советуют заниматься самолечением.