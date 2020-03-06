Россиян с аллергией предупредили об опасности ранней весны
Доцент Аграрно-технологического института РУДН Валентина Введенского сообщает, что береза из-за аномального тепла выпустит сережки на месяц или даже полтора месяца раньше. Это дерево представляет наибольшую опасность для аллергиков.
Заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаил Костинов сообщает, что люди уже начали обращаться к врачам с насморком, кашлем и зудящими глазами. Эксперт добавляет:
«В середине февраля наблюдался очень мощный занос пыльцы ветром с южных и юго-западных направлений. Основная масса пыльцы, которая была зарегистрирована, приходилась на ночные часы».
Специалисты не советуют заниматься самолечением.
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