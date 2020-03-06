Ученые определили безопасную для сердца ежедневную норму яиц

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Какое количество яиц при ежедневном употреблении можно считать нормой, не опасаясь за сердце? С решением этого вопроса определились научные специалисты из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, ставшие авторами масштабного исследования.Как сообщает MedikForum.ru с отсылкой к CNN, в рамках нового проекта ученые анализировали влияние популярных продуктов на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Ими были рассмотрены данные о более 200 тыс. человек, за которыми в течение 34 лет велись наблюдения. Помимо того, был выполнен мета-анализ исследований, проведенных в Европе, Азии и США, вобравших сведения о 1,7 миллиона человек.В том числе исследователями изучалась связь между ежедневным потреблением яиц и риском развития заболеваний сердца. Это позволило им определить точно безопасную для сердца норму (одно в день).«Употребление одного яйца в день не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний», – заявил ведущий эксперт, доктор Фрэнк Ху.Также его коллеги констатировали, что диетические режимы питания, в которых рекомендуется заменять яйцами цельное молоко, красное мясо, в том числе переработанное, – «продемонстрировали хорошие результаты с точки зрения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний».