Можно ли безопасно употреблять сырую говядину

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Общеизвестно, что говядину, как и любой вид мяса, следует сначала приготовить перед едой и сделать это правильно, чтобы убить любые вредные бактерии. Несмотря на это есть множество людей, которые утверждают, что лучше есть сырое.И действительно во многих ресторанах можно встретить блюда вроде тартара или карпаччо, которые предполагают подачу сырого мяса. Но безопасно ли это?Ученые не готовы дать положительный ответ на этот вопрос. Употребление сырой говядины опасно присутствием болезнетворных бактерий, вызывающих дизентерию и сальмонеллез. К сожалению, единственный способ от них избавиться – термическая обработка.Присутствие таких бактерий на мясе, а также кишечной палочки, может привести к пищевому отравлению. Если вы посетили ресторан и спустя полчаса вас начало тошнить, появилась рвота или диарея, можно смело писать претензию на заведение общепита.Специалисты рекомендуют готовить говядину таким образом, чтобы внутренняя температура были минимум 63 градуса по Цельсию, что предполагает прожарку стейков между medium и medium well.