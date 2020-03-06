5 продуктов, улучшающих очистительную функцию печени

Употребление в пищу здоровых продуктов – лучший подарок для печени. Поддерживая и стимулируя ее очистительную функцию, такие продукты способствуют оздоровлению самого органа и всего человеческого организма в целом.Как сообщает MedikForum.ru, многие продукты сегодня претендуют на звание средств по очищению печени, однако нет научных данных, подтверждающих необходимость детокса этого органа, – он итак регулярно выполняет очистительную функцию, согласно своей биологической программе.Тем не менее, о печени нужно заботиться, поскольку ее ослабление и потеря способности регенерировать (до определенного предела печень может самовосстанавливаться) связаны с развитием потенциально смертельных заболеваний – например, цирроза.Употребляя некоторые продукты, вы можете помочь органу улучшить очистительную функцию и вместе с этим – свойство заменять пострадавшую ткань чистой, обновленной.Кофе и чай. Исследования показывают, что кофе защищает печень от болезней, даже если она уже не слишком здоровая, – продукт снижает риск опасного воспаления, цирроза, рака. Особенно эффективно пить не менее трех чашек в день.Потребление зеленого, черного чая (именно напитков – не концентрированных добавок) также связано с улучшением здоровья печени: они защищают ее от ожирения.Грейпфруты. Два их главных антиоксиданта – нарингенин и нарингин – могут уменьшать воспаление клеток печени, сократить количество копящегося жира.Ягоды (черника, клюква). Продукт содержит антиоксидантные вещества антоцианы, улучшающие состояние печени. В экспериментах ежедневное употребление черники и клюквы на протяжении 3-4 недель предотвращало развитие поражений, рубцовой ткани, фиброза.Виноград. Особенно полезны печени красные сорта, содержащие ресвератрол, – он обладает способностью оберегать ее клетки от повреждения свободными радикалами, вызывающего развитие рака. Виноградные косточки (разжеванные) очень эффективны в борьбе с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).Сок свеклы. Пигмент продукта беталаин действует как антиоксидант, то есть, сокращает степень окислительного повреждения и воспаления в печени, а также стимулирует синтез ферментов, улучшающих ее очистительную функцию, так называемый детокс.