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Многие россияне искренне убеждены в пользе алкоголя для сердечно-сосудистой системы. Утверждается, что крепкие напитки даже полезны для "сердечников".Все мы помним Семена Семеновича Горбункова из фильма "Бриллиантовая рука", который тянулся к рюмке коньяка, объясняя это тем, что спиртные напитки якобы полезны для сердца, поскольку расширяют кровеносные сосуды. Конечно, это была всего-лишь комедия, но многие воспринимают эту информацию буквально. Даже пережившие инфаркт люди порой выпивают по одной-две рюмки каждый день, уверяя, что это очень полезно для сердечно-сосудистой системы. Итак, расширяет ли алкоголь кровеносные сосуды? Да, в первые мгновения расширяет, а потом тут же сужает, делая их более узкими и тем самым затрудняя проток крови.Спиртные напитки опасны не только этим. После их употребления учащается сердцебиение и вырастает артериальное давление. Следовательно, сердцу требуется больше крови и кислорода, нагрузка на этот орган возрастает. А ведь он уже не совсем здоров! Если же человек увлекается употреблением пива, которым какое-то время пытались победить эпидемию "крепкого алкоголизма" в нашей стране, то миокарде начинают развиваться дистрофические процессы, связанные с увеличением полостей. Клетки гибнут, возникает рубцовая ткань, вероятность инфаркта вновь увеличивается.Еще один негативный фактор от употребления спиртного - увеличение показателей свертываемости крови. Чем они выше, тем выше опасность тромбов, то есть, инфарктов и инсультов. Не случайно, что многие алкоголики умирают во время запоев от приступов острой сердечной недостаточности - они вызываются именно подобными патологическими явлениями.