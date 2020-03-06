Закаливание – правила и рекомендации

Что такое закаливание детей и для чего оно необходимо? Это не просто обливание ежедневно холодной водой, а целый комплекс оздоравливающих процедур, который заключается в воздействии контрастных температур на организм. Действия производятся с целью повышения устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды – переохлаждению, перегреванию и подобным им.Принципы оздоровительных процедурЗная, как закалять ребенка правильно, можно повысить ему иммунный статус и добиться того, чтобы даже при заражении вирусной инфекцией болезнь протекала в легкой форме.Сразу нужно предупредить родителей – закаленный малыш болеет реже, но от вторжения вирусной инфекции температурные воздействия не спасают. Не стоит ждать от закаливания чуда, и отказываться от него, когда ребенок заболел ветрянкой или краснухой. Если режим дня ребенка не систематизирован, отсутствуют полноценное питание и рациональные физические нагрузки, оздоровительные процедуры окажутся неэффективными.В этом деле важно соблюдение определенных правил:Постепенность. Снижается или повышается постепенно температура, от занятия к занятию. Точно также увеличивается время воздействия;Системность. Закаливание детей – это постоянный процесс. Стоит перестать делать процедуры, малыша иммунитет сразу снизится. У детей до года адаптация к переменам температур теряется в течение 4 дней, у дошкольников – в течение недели;Удовольствие. Метод, как закаливать ребенка в домашних условиях, выбирается с учетом его желаний. Если малыш непрерывно плачет во время занятий, толку от них не будет;Здоровье. Если малыш простыл или болеет, закаливающие процедуры не проводятся. Некоторыесторонники «здорового образа жизни» считают, что холодная вода и продолжение закаливания при болезни – полезно, но уже есть множество медицинских авторских работ, где доказано, что подобные методы лечения патологически влияют на органические системы детей. Нарушается работа сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, страдает интеллект;Индивидуальность. При выборе оздоравливающих процедур нужно учитывать состояние здоровья ребенка.Комплексность. Не стоит зацикливаться только на обливании или воздушных ваннах. Как правильно закалять ребенка? Научить его организм адаптироваться к температурным воздействиям, которые проводятся различными способами.Местные воздействия обязательно должны сочетаться с общими.Перед тем как начинать закаливать ребенка со слабым иммунитетом, нужно провести предварительную подготовку – посоветоваться с педиатром, выяснить состояние организма на текущий момент, подвести организм к процедурам, выполняя приблизительные воздействия, но без смены температурного режима.КАК ОЗДОРОВИТЬ НОВОРОЖДЕННОГОЗакаливающие процедуры можно начинать с самого рождения. Это поможет не только быстрой адаптации в новых условиях, но и ускорит физиологическое развитие.Как закалять ребенка с рождения?Сразу создать условия адаптации, которые не «изнежат» организм младенца:температура в помещении держится стабильной – от + 20 до 22?С;сон на свежем воздухе – прогулки от – 10 до 30?С;воздушные ванны – длительность от 4 до 7 минут;умывание прохладной водой – + 27 – 28°C;купание в ванночке с температурным значением воды – +34-35?С.Младенец взрослеет – 6 – 12 месяцев жизни – и меняется температурный режим и продолжительность закаливающих процедур. Температура в помещении и обязательность сна на улице остаются в силе, увеличивается время на воздушные ванны – оно теперь составляет 12-15 минут; воду для умывания остужают постепенно до +20?С; после купания проводятся обливания. Вода для обливаний должна иметь температуру +32?С. Обязательно проводятся обтирания тельца рукавичкой из вафельного полотенца.С утра рукавичка смачивается водой – температура 30?С, через 6 часов тельце просто растирают. Если есть возможность, тельце младенца нужно подставлять под непрямые солнечные лучи на 10 минут.В помещении, где находится ребенок также поддерживается температура от от + 20 до 22?С. Температурный диапазон для сна расширяется – от – 15°C до + 30°C.Малыш также должен принимать воздушные ванны, во время которых с ним следует играть в подвижные игры или выполнять комплекс упражнений – занятие короткое, не более 15 минут.Температуру воды для умывания уже можно снизить до +16°C, а воду для купания до 32-33°C , при обливании с температурой +24°С.Разумеется, все снижения проводят постепенно, на 1?С в 5 дней. Закаливание дополняется солнечными ваннами и длительными прогулками на свежем воздухе.СКАЖИТЕ АНГИНЕ «НЕТ»!Часто болеющим детям оздоровление организма начинают с процедур, закаливающих горло. Температурные и оздоровительные воздействия легко проводить в домашних условиях. Начинают закалять горло ребенку сразу же, как он сможет его полоскать самостоятельно. Это действие малыши осваивают в возрасте 3-4 лет.Противопоказание к процедуре – нездоровье. Если ребенок отказывается полоскать горло, можно найти альтернативные методы для закаливания.Способы температурных воздействий на голосовые связки и миндалины.Начинают полоскать гордо водой с температурой +38?С и постепенно снижают температурноезначение до +12?С. Чтобы укрепить голосовые связки, необходимо освоить следующее упражнение – пока вода стекает в горло, нужно тянуть звук «А». Лучше использовать кипяченую воду.Как только малыш перестанет заглатывать жидкость во время процедуры в большом количестве, воду заменяют травяными настоями из ромашки, шалфея, календулы, дубовой коры. Следует учитывать – шалфей и ромашка имеют слабое желчегонное действие, кора дуба – крепит.Как только жидкость для полоскания будет охлаждена почти до минимальной температуры, полоскание заменяют рассасыванием кубиков льда.Если ребенок отказывается полоскать горло, то ему можно делать ледяные таблетки из соков, и начинать закаливание с них – постепенно величина ледяной таблетки увеличивается, значит, удлиняется время процедуры. Ледяное «лекарство» можно замораживать с использованием лекарственных трав.Эффективно укрепляют иммунитет контрастные полоскания.Разница температур наращивается постепенно до следующих значений – в одном стакане вода с температурой +38-40?С, в другом – +15-17?С. Для увеличения эффективности процедуры в воде растворяют морскую соль или поваренную и йод. На 250 мл – столовая ложка любой соли, к обычной поваренной добавляют 2 капли йода.Еще одна альтернатива полоскания для капризуль – мороженое. Начинают вводить в рацион его с ложечки, и сначала только «Пломбир» или «Сливочное». Когда малыш привыкнет к вкусному продукту, можно переходить на фруктовый лед.Закаленному ребенку перед употреблением подогревают только молоко. Все остальные напитки можно сразу же давать из холодильника.С молоком требуется быть осторожным: у него есть опасное свойство – в холодном виде оно может спазмировать гортань не только у детей, но и у взрослых. С помощью температурного воздействия на миндалины решают проблему – как закалять ребенка со слабым иммунитетом.Необходимо правильно одевать малыша – всегда по погоде, т.е. легко и удобно. Нельзя допускать перегревания или переохлаждения, потения тела и ног. Прогулки на свежем воздухе должны сочетаться с двигательной активностью. Помещение обязательно проветривается – не менее 5 раз в сутки зимой, летом форточку можно не закрывать.Воздушные ванны проводятся после пробуждения, облегченный вариант одежды используется во время подвижных игр.Желательно приучить малыша в помещении ходить босиком. На улице босиком ходят по возможности. Можно приобрести специальный рельефный коврик для стимуляции рефлексогенных зон. На улице ходят по песку и гравию.Если малыш ходит дома босиком, необходимо тщательно следить за чистотой пола.Если малыш заболел, но температуры нет, воду для растирания делают теплее на несколько градусов, а жидкость для полоскания заменяют настоем трав. От обливания отказываются, но закаливание не прерывают.