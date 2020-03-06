Составлен список опасных для почек продуктов

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Многие продукты, которые могут навредить состоянию почек, являются полезными и здоровыми. Так, в данный список врачи включили орехи, авокадо и молоко.Орехи называют одним из самых полезных перекусов с точки зрения диетологии, однако они противопоказаны людям, склонным к почечнокаменной болезни. В их составе содержатся минералы оксалаты, способствующие формированию почечных камней. Оксалатсодержащими являются и другие здоровые продукты, такие как шпинат, свекла, хлопья с отрубями, пишет MedikForum.Еще один полезный продукт, авокадо, отличается высокой концентрацией калия. Избыток данного минерала в крови является типичной проблемой людей с почечными заболеваниями. Также навредить людям, страдающим хроническими заболеваниями почек, может длительное употребление кофе, подчеркивают врачи.Кроме того, опасными для почек являются молочные продукты. Среди них эксперты выделяют молоко, сыр, йогурт, сливочное масло. По словам медиков, они загружают организм кальцием, провоцируя возникновение почечных камней, если орган ослаблен. К появлению камней может привести и употребление мяса. Так, усвоение белка в нем способно стать крайне тяжелой работой для почек.