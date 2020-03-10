Детокс: мифы, в которые не нужно верить

Если вы длительное время чувствуете упадок сил и вас не покидают мысли о том, что вы просто не способны на новые свершения — вам стоит задуматься о детоксе. Очистка организма является вполне очевидным способом изменить свое отношение к жизни, однако в этой сфере столько же фантастики, сколько и в мире диет и быстрого похудения. Поиск информации о детоксе способен быстро завести вас в темные тупики маркетинга. Чтобы не попасться в ловушки продавцов, важно знать, какими мифами успела обрасти идея детоксикации и как перестать в них верить. Об этом специалисты рассказали изданию steaklovers.menu, сообщает health info.Вам нужна помощь для детоксикацииДля того, чтобы понять механику этих процессов, надо понимать, что представляет из себя токсины. Это продукты распада — отходы метаболизма, возникающие в процессе пищеварения. Накапливаются они при длительном употреблении тяжелой пищи, малоподвижном образе жизни и по ряду других причин. Впрочем, организм так или иначе борется с ними. Если бы этого не происходило, мы бы попросту умерли. Тем не менее организму надо помогать и для этого есть множество способов.Детоксикация происходит сама собойМногие из доморощенных диетологов полагают, что организм вполне способен очистить себя сам. Для этого будет достаточно немного скорректировать диету и на время снизить дозу вредных продуктов — вроде сахара или майонеза. Людям верующим в этом помогает пост — более возвышенная версия детокса. Однако вам нужно раз и навсегда понять, что без четкого плана действий результатов вам не добиться.Вы можете просто перестать много естьСамая главная и фатальная ошибка, которую только можно совершить на пути к очищению организма — это одномоментный и волевой отказ от пищи. Компульсивное голодание, которое, как правило, не длится дольше двух дней, может принести организму куда больший вред, чем регулярное переедание. Нарушение ферментного фона и отсутствие питательных веществ может обострить хронические проблемы метаболизма. Недостаток углеводов, белка и жиров соответственно скажется на ваших когнитивных способностях, мышечном тонусе и общем состоянии. Баланс этих трех базовых составляющих — основа стабильного здоровья.Натуральный сок выводит токсиныТак сложилось, что свежевыжатые соки, смузи и прочие натуральные напитки стали превозноситься как синоним здорового питания. Однако даже непрофессионального взгляда на них достаточно, чтобы понять, что они не являются здоровой пищей, по крайней мере настолько, насколько о них принято думать. Все дело в том, что полезные элементы и сахара в овощах и фруктах упакованы в них вместе с большим количеством пищевых волокон — той самой клетчатки, которой лишены соки и прочие экстракты. Только цельные овощи и фрукты могут принести пользу организму и очистить его от токсинов.Диета — это все, что нужноПовышенная физическая активность — сигнал организму, который начинает более активно избавляться от метаболитов и продуктов распада. Йога, бег, тяжелая атлетика — все это является проверенным способом детоксикации. А в качестве медикаментов тут могут выступать только свежие овощи, зелень и обилие воды. Любого рода диеты скорее нанесут вред организму внезапным пищевым стрессом.Все дело в мотивацииНереальные цели и несоответствие задач и средств приводит к тому, что мотивация быстро заканчивается, а результатов достичь так и не удалось. От этого можно впасть в уныние и в пищевые пороки еще сильнее чем прежде. Вместо того, чтобы волевым решением отказываться от очередного пончика, попробуйте выработать систему, которая позволит безболезненно отказаться от вредных продуктов, заменяя их здоровыми аналогами.