Пить кефир на ночь полезно не всем. Кому нужно отказаться?

Привычка пить стакан кефира на ночь считается очень полезной для здоровья, но это не безусловно так – некоторым людям нужно отказаться от нее. Прежде всего, это касается случаев хронических нарушений пищеварения.Как сообщает MedikForum.ru, ритуал с питьем кефира на ночь полезен людям с нормально работающим пищеварительным трактом – здоровый организм ночью хорошо усваивает кальций.Но также ночью происходит естественное замедление физиологических процессов организма, включая пищеварительные. Поэтому при наличии отклонений ЖКТ еда нежелательна, ее переваривание может стать избыточной нагрузкой.Людям с гастритом нужно отказаться от кисломолочного продукта. Выпитый на ночь, он может неприятно сказаться на самочувствии утром, констатирует «Рамблер/доктор».Его эксперт напомнил, что кефир насыщен белком, усвоение которого требует много времени. Потратив его, организм может не успеть восстановиться к утру. Особенно плохо при этом могут чувствовать себя люди, склонные к мигреням, головным болям. Им тоже лучше отказаться от идеи употреблять кефир на ночь.Следует понимать и то, что потребление разной пищи способно вызывать индивидуальные реакции организма, предугадать которые заранее невозможно. У некоторых продукт может спровоцировать процесс брожения в кишечнике. Эту особенность помогает выявить личный опыт, а также выполнение теста на пищевую непереносимость.