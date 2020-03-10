Пятерка полезных углеводов, от которых не стоит отказываться
В них много клетчатки, витаминов и минералов и далеко не все из них опасны.
Цельнозерновые продукты
Цельные зерна отличаются от шлифованных наличием на поверхности отрубей. В них содержится клетчатка, которая необходима для нормального функционирования ЖКТ.
По данным Кливлендской клиники, употребление в пищу цельного зерна снижает шансы на развитие инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, одновременно снижая риск развития диабета.
Бобовые
Чечевица, горох и фасоль, бобы содержат здоровые, медленно усваивающиеся углеводы, которые богаты клетчаткой, витаминами, минералами, белками и фитохимическими веществами. Последние уменьшают воспаление в организме и восстанавливают ДНК, что делает их идеальными для борьбы с раком
Сладкий картофель
Сладкий картофель или батат содержит витамины А, В6 и С. Однако с ним стоит быть осторожнее, ограничьтесь небольшой порцией, чтобы не допустить резкого всплеска сахара в крови.
Цукини
Из цукини можно приготовить суп, запеканку, салат. Хотя многие сорта этого овоща содержат сахар, в составе также есть лютеин, который помогает защитить зрение. Цукини содержит достаточное количество белка и клетчатки, чтобы вы чувствовали себя сытыми дольше.
Фрукты
Фрукты, особенно богатые сахаром, часто запрещают на диетах. Но в них содержатся витамины и микроэлементы. Отдавайте предпочтение цельным фруктам. Так яблоки съедайте с кожурой, предварительно тщательно промыв ее.
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