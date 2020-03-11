10 ранних симптомов сгустка крови, которые вы никогда не должны игнорировать
Вот 10 важных признаков этого состояния:
1. Отек и боль в ногах
Сгустки крови возникают в ногах, вызывая отек в венах и боль в икроножных мышцах. Более того, ткань икры очень толста, что усложняет процесс устранения сгустка крови. Не игнорируйте проблему и обратитесь за медицинской помощью как можно скорее.
2. Боль в ноге и икре
Боль в ноге является очень распространенным симптомом кровяных тканей. Закупорки мешают адекватному кровотоку в эти области, а недостаток кислорода в ногах приводит к дискомфорту и боли как в ноге, так и в икре, что затрудняет нагревание и возникает из-за сидячего образа жизни.
3. Боль при движении
Человек, который испытывает дискомфорт и боль от нормальных действий, таких как кашель или смех, указывает, что сгусток попал в легкие и должен быть немедленно устранен.
4. Тепло
Повышение температуры в зоне поражения и вокруг нее, безусловно, является красным флагом. Эта область также будет зудеть и болеть. Если домашнее лечение не работает, это признак тромба.
5. Необъяснимое истощение
Если ваш график очень плотный и вы редко находите время, чтобы расслабиться, это нормально для организма – чувствовать усталость. Однако необъяснимое истощение может указывать на тромб, который организм пытается уничтожить. Для этого сердце должно работать тяжелее, вызывая необъяснимую усталость.
6. Боль в груди
Когда сгусток крови в конце концов попадает в легкие, человек будет испытывать сильную боль в груди и боках. Боль будет интенсивной и острой.
7. Одышка
Когда сердце и легкие испытывают стресс из-за тромба, возникает одышка. Это условие вместе с другими симптомами сгустков крови показывает, что все довольно серьезно и проблема должна решиться немедленно.
8. Неожиданный кашель
Кашель, который появляется из ниоткуда и быстро усиливается, может указывать на то, что в легких образовался сгусток. Признаки того, что все более критично, включают производство слизи или кашель с кровью.
9. Судороги
Каждый испытывает судороги, но если сильные судороги становятся частыми, есть вероятность, что образовался тромб. Один из способов снять судорогу — согнуть ногу назад, чтобы растянуть мышцу. Если это не поможет, обратитесь к врачу.
10. Другие потенциальные признаки
Увеличение частоты сердечных сокращений.
Субфебрильная температура.
Головокружение при сидении или лежании.
Тревога.
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