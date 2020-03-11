10 ранних симптомов сгустка крови, которые вы никогда не должны игнорировать

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Сгустки крови образуются при закупорке кровеносного сосуда. Очень часто тромб проходит сам. Иногда он сформируется внутри сосуда и должен быть удален сразу. Иногда тромб является результатом тромбоэмболии легочной артерии, что означает, что его части попадают в легкие. В некоторых случаях, вызванных затромбированием глубокой вены, сгусток крови формируется под поверхностью.Вот 10 важных признаков этого состояния:1. Отек и боль в ногахСгустки крови возникают в ногах, вызывая отек в венах и боль в икроножных мышцах. Более того, ткань икры очень толста, что усложняет процесс устранения сгустка крови. Не игнорируйте проблему и обратитесь за медицинской помощью как можно скорее.2. Боль в ноге и икреБоль в ноге является очень распространенным симптомом кровяных тканей. Закупорки мешают адекватному кровотоку в эти области, а недостаток кислорода в ногах приводит к дискомфорту и боли как в ноге, так и в икре, что затрудняет нагревание и возникает из-за сидячего образа жизни.3. Боль при движенииЧеловек, который испытывает дискомфорт и боль от нормальных действий, таких как кашель или смех, указывает, что сгусток попал в легкие и должен быть немедленно устранен.4. ТеплоПовышение температуры в зоне поражения и вокруг нее, безусловно, является красным флагом. Эта область также будет зудеть и болеть. Если домашнее лечение не работает, это признак тромба.5. Необъяснимое истощениеЕсли ваш график очень плотный и вы редко находите время, чтобы расслабиться, это нормально для организма – чувствовать усталость. Однако необъяснимое истощение может указывать на тромб, который организм пытается уничтожить. Для этого сердце должно работать тяжелее, вызывая необъяснимую усталость.6. Боль в грудиКогда сгусток крови в конце концов попадает в легкие, человек будет испытывать сильную боль в груди и боках. Боль будет интенсивной и острой.7. ОдышкаКогда сердце и легкие испытывают стресс из-за тромба, возникает одышка. Это условие вместе с другими симптомами сгустков крови показывает, что все довольно серьезно и проблема должна решиться немедленно.8. Неожиданный кашельКашель, который появляется из ниоткуда и быстро усиливается, может указывать на то, что в легких образовался сгусток. Признаки того, что все более критично, включают производство слизи или кашель с кровью.9. СудорогиКаждый испытывает судороги, но если сильные судороги становятся частыми, есть вероятность, что образовался тромб. Один из способов снять судорогу — согнуть ногу назад, чтобы растянуть мышцу. Если это не поможет, обратитесь к врачу.10. Другие потенциальные признакиУвеличение частоты сердечных сокращений.Субфебрильная температура.Головокружение при сидении или лежании.Тревога.