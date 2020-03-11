5 типов продуктов, которые нужно добавить в свой рацион для защиты от рака

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Исследования показывают, что данные типы продуктов могут быть особенно эффективными, когда речь идет о защите организма от рака. В списке продуктов, которые нужно добавить с этой целью в рацион, – разные виды капусты, бобовые, орехи и другие, сообщает MedikForum.ru с ссылкой на журнал EatingWell.Крестоцветные овощи. Обычная капуста и ее «родственники» богаты калием, фолатами, витамином С и фитохимическими веществами, которые помогают предотвратить рак. Согласно данным, опубликованным журналом Annals of Oncology, активное употребление капустныхна 18% снижает риск развития рака толстой кишки. Также было установлено, что это усиливает защиты организма от возникновения опухолей поджелудочной, предстательной железы, легких.Бобовые. При отсутствии противопоказаний обязательно добавляйте фасоль в свой рацион – ее клетчатка питает здоровые бактерии кишечника и поддерживает здоровье клеток пищеварительного тракта, сводя к минимуму риск развития его онкозаболевания. Также бобовые содержат фолаты. Исследования показали: данные вещества уменьшают риск развития колоректального рака, рака груди, простаты.Красные растительные продукты. Помидоры, грейпфруты, арбузы содержат вещество ликопин, усиливающий защиту организма от возникновения рака простаты и рака кишечника.Острые овощи. Лук, лук-порей и особенно чеснок – одни из лучших борцов с опухолями, которые могут быть в вашем рационе. Научные данные показывают: любители этих овощей реже заболевают раком поджелудочной и молочной железы.Орехи. Люди, употребляющие горстку орехов (примерно 30 граммов) не менее пяти раз в неделю, на 11 процентов реже умирают от любого вида рака, утверждается в Медицинском журнале Новой Англии. Исследователи указывают на ряд соединений продукта, которые, по-видимому, замедляют рак, – это ресвератрол, эллагитанины, анакардиевая кислота, омега-3 и -6 жирные кислоты.