Как отбелить зубы естественным способом всего за 2 минуты
Некоторые из людей теряют свои чистые и блестящие белые зубы, выбирая некоторые вредные привычки, такие как жевание табака или использование любых других табачных изделий, курение, употребление большого количества шоколада и т. д. Когда они понимают, что эти привычки наносят вред их зубам, они ищут клинические, а также естественные способы, чтобы вернуть белую и сияющую улыбку.
Клинические способы не всегда так просты и дешевы, вам нужно потратить деньги, и, возможно, иногда это болезненный опыт, чтобы пойти к стоматологу и очистить ваши желтые зубы.
Сегодня в этой статье я покажу вам средство, которое состоит из простых ингредиентов, которые находятся непосредственно на вашей кухне. Также, эти ингредиенты не причинят вам никакой вред. Средство простое, и вы можете получить белые зубы сразу после его использования, это займет всего лишь 2 минуты.
Как отбелить желтые зубы естественным способом в домашних условиях за 2 минуты:
Необходимые ингредиенты:
порошок куркумы — 3 столовые ложки
сода — 2 столовые ложки
рафинированное кокосовое масло — 3 столовые ложки.
О компонентах:
Кокосовое масло:
Работа кокосового масла здесь очень важна, так как оно удаляет зубной налет с ваших зубов. Кокосовое масло также убивает микробы и предотвращает кариес.
Сода:
Пищевая сода обладает антибактериальными свойствами, удаляет пятна во рту, а также помогает при неприятном запахе изо рта.
Куркума:
Куркума является природным противовоспалительным и антибактериальным средством. Она предотвращает появление микробов во рту и освежает дыхание.
Приготовление:
** перед использованием этих шагов, пожалуйста, нанестие вазелин вокруг рта, чтобы не получить пятна на губах.
Возьмите зубную щетку положите на нее пасту и хорошо почистите зубы.
Делайте это две минуты.
Вымой рот.
Теперь возьмите кокосовое масло и хорошо полощите им в течение 2-5 минут.
Не глотайте масло, выплюньте его, когда закончите.
Теперь возьмите обычную зубную пасту и почистите зубы правильно.
После чистки зубов вы увидите постепенное изменение в отбеливании зубов. Все желтые пятна будут удалены путем очистки пастой, и ваши десны станут более здоровыми и сильными.
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