Компьютерные игры спасут от переедания, показал эксперимент

Университет Иллинойса выяснил: когда человек отвлекается на телефон, игру, проверку почты или любое другое устройство во время приема пищи, он съедает меньше обычного. Как передает Xinhua, эксперты оценили потребление еды 119 добровольцами в двух случаях. В один день добровольцы играли в игру во время еды, а во второй день их ничто не отвлекало.Что важно, добровольцы, которых отвлекала игра, меньше съедали не только в этот день, но и на следующий. Их реакция была такой, будто они видели подававшиеся ранее блюда впервые. Притом, эта группа добровольцев в целом хуже могла вспомнить, что ела в первый день, сколько было подано и съедено.Эксперты подчеркивают: нужно отличать, когда человек просто отвлечен во время еды некими второстепенными делами, или когда он ест бессмысленно, то есть, не испытывая голода. Все добровольцы, принимавшие участие в эксперименте, испытывали голод на момент приема пищи.