Компьютерные игры спасут от переедания, показал эксперимент
Что важно, добровольцы, которых отвлекала игра, меньше съедали не только в этот день, но и на следующий. Их реакция была такой, будто они видели подававшиеся ранее блюда впервые. Притом, эта группа добровольцев в целом хуже могла вспомнить, что ела в первый день, сколько было подано и съедено.
Эксперты подчеркивают: нужно отличать, когда человек просто отвлечен во время еды некими второстепенными делами, или когда он ест бессмысленно, то есть, не испытывая голода. Все добровольцы, принимавшие участие в эксперименте, испытывали голод на момент приема пищи.
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